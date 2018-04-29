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BBC Türkçe

Trump, Suudi Arabistan'dan İslam dünyasına seslendi

Trump, ilk yurt dışı seyahati olan Suudi Arabistan ziyaretinde, dünyadaki Müslüman ülke liderlerini radikalleşmeye karşı mücadelede başı çekmeye çağırdı

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurt dışı seyahati olan Suudi Arabistan'da, dünyadaki Müslüman nüfusa yönelik bir konuşma yaptı.

Müslüman ülkelerin liderlerine radikalleşmeyle mücadelede başı çekme çağrısında bulunan Trump "Onları (radikalleri) bu dünyanın dışına sürün" dedi.

Trump bölgedeki istikrarsızlıktan da İran'ı sorumlu tuttu; mezhepsel çatışmayı körüklemek ve Suriye'deki Esad yönetiminin suçlarını desteklemekle itham ettiği İran'ın izole edilmesi gerektiğini savundu.

ABD Başkanı'nın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Arap-İslam-Amerikan Zirvesi'ndeki konuşması, özellikle seçim kampanyası sırasında izlediği İslam karşıtı tutumun ardından Müslümanlarla ilişkilere yeni bir başlangıç adımı olarak görülüyor.

Zirveye yaklaşık 55 ülkenin lideri katıldı.

Trump dün de Suudi Arabistan'da yaklaşık 100 milyar dolarlık 'ABD tarihinde türünün en büyük silah anlaşmasını' imzaladı.

Konuşmasıyla "yeni bir fasıl" açtığını belirten Trump, amacının ders vermek ya da Amerikan yaşam tarzını aşılamak olmadığına dikkat çekti.

Trump aşırıcılıkla mücadelenin farklı inançlar arasında bir savaş değil, iyiyle kötü arasında bir mücadele olduğunu belirtti, ancak liderlerin adım atmak için Amerikan gücünü beklememeleri gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı, "Bu şeytanı ancak iyiler güçlerini birleştirir ve bu odadaki herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse yenebiliriz" diye konuştu.

Trump konuşmasında, daha önce sıklıkla kullandığı ve Müslümanların tepkisini çeken "Radikal İslami terör" ifadesini kullanmadı.

Trump'ın konuşmasının tonu, geçen yıllarda yapmış olduğu açıklamalardan net bir biçimde farklıydı. Mart 2016'da verdiği bir röportajda Trump "Sanıyorum İslam bizden nefret ediyor" demişti.

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