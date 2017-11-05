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Dünya

Trump, Suudi Arabistan’a fırlatılan füzeler için İran’ı suçladı

Özge Düzgün, 5 Kasım, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’den Suudi Arabistan’a fırlatılan balistik füzeler için İran’ı suçladı

05 Kasım 2017 16:06

Özge Düzgün, 5 Kasım, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’den Suudi Arabistan’a fırlatılan balistik füzeler için İran’ı suçladı. Suudi Arabistan\'ın ABD\'den satın aldığı Patriot füze savunma sistemine atıfta bulunan ABD Başkanı, \"Suudi Arabistan’ yapılan saldırı fikrimce İran’ın da işine geldi. Ve bizim sistemimiz onu yerle bir etti” dedi. Trump, füze savunma sisteminin kalitesine dikkat çekerek “Bu bizim ne kadar iyi olduğumuzun bir kanıtı. Kimse bizim yaptığımız şeyi bu kadar iyi yapamaz ve şu an bunları bütün dünyaya satıyoruz” ifadelerini kullandı.

Suudi Devlet televizyonu füzenin şehrin kuzey banliyöleri yakınında bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı yakınlarında yere düşürüldüğünü ve herhangi bir kayıp yaşanmadığını bildirdi.

Roket parçaları havalimanının yakınlarına düştü fakat Suudi Sivil Hava Ulaştırma Kurumu, uçuşları aksatacak bir durum olmadığını açıkladı.

 

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