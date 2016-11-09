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BBC Türkçe

Trump sürprizi sonrası Dolar/TL kuru rekor kırdı: 3,22

ABD'de başkanlık seçimini sürpriz bir şekilde Donald Trump'ın kazanmak üzere olması uluslararası piyasaları sarstı, Türk Lirası'nı da olumsuz etkiledi. Dolar/TL kuru 3,22 seviyesinde.

09 Kasım 2016 11:57

ABD'de başkanlık seçimini sürpriz bir şekilde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanmak üzere olması uluslararası piyasaları sarstı.

Gece saatlerinde Trump'ın seçimi kazandığı eyaletlerin sayısı arttıkça Türk Lirası da uluslararası piyasalarda Amerikan Doları'na karşı hızla değer kaybetmeye başladı.

Asya'daki işlemlerde bir ara Dolar/TL kuru 3,30 seviyesine kadar yükseldi.

Türkiye'de bankalararası piyasaların açıldığı dakikalarda ise Amerikan Doları Türk Lirası karşısında yüzde 2'nin üzerinde yükselişle 3,22 seviyesinde bulunuyordu.

Donald Trump'ın seçimde avantajı ele geçirmesinin anlaşılmasıyla birlikte Asya borsaları güne düşüşle başladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 5,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,8, Çin'de Şangay Composite endeksi yüzde 1,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,1,

Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 2,1 düştü.

Bazı uzmanlar New York Borsası'nda Dow Jones endeksinde de Çarşamba günü değer kaybının yüzde 4'ü aşabileceğini söylüyor.

Yatırımcılar son gelişmeler üzerine altına ve Japon Yeni gibi bazı para birimlerine yöneldi.

Meksika Pezosu ise Amerikan Doları karşısında yüzde 10'dan fazla değer kaybederek tarihinin en düşük düzeyine geriledi.

Donald Trump seçim kampanyası sırasında, Başkan seçilmesi halinde ABD'ye yasadışı göçü önlemek amacıyla Meksika sınırına duvar öreceğini açıklamış, duvarın parasını da Meksika hükümetine ödeteceğini söylemişti.

Trump ayrıca ABD ile Meksika arasındaki ticaret anlaşmasını yeniden müzakere etme sözü vermişti.

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