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Ekonomi

Trump: Suriye'ye saldırı için bir tarih vermedim

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Nisan (DHA) – ABD Başkanı Donald J

12 Nisan 2018 16:34

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Nisan (DHA) – ABD Başkanı Donald J. Trump yaptığı son Twitter paylaşımında “Ben Suriye’ye bir saldırı için bir tarih vermedim” dedi.

Küresel piyasaları rehavete sokan “Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor” paylaşımının ardından bugün Trump Twitter’ında şu paylaşımı yaptı:

“Ben Suriye’ye bir saldırı için bir tarih vermedim. Çok yakın bir zamanda da olabilir, hiç yakın bir zamanda olmayabilir de! Her durumda ABD benim yönetimimde bölgeyi IŞİD’den kurtarmak konusunda harika bir iş çıkardı. Bir ‘Teşekkürler Amerika’ diyemez misiniz?” (Fotoğraflı)

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