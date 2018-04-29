Trump 'Suriye'den çıkabiliriz' dedi, danışmanları aksini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Baltık ülkelerinin liderleriyle beraber düzenlediği bir basın toplantısında 'Suriye'den artık çekilmek istediğini' söyledi, bunun ne zaman olabileceğine dair bir zaman aralığı vermedi.

Ancak ABD'nin Suriye'de yürüttüğü mücadelede kilit öneme sahip olan yetkililer ise Trump'ın aksine henüz Suriye'de yapılması gerekenlerin sona ermediğine işaret etti.

Trump, basın mensuplarının 'Suriye'den çekilmenin vakti geldi mi?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Vakti geldi. IŞİD'e karşı savaşmakta gayet başarılıydık. Herkese karşı askeri olarak başarılı oluruz. Ancak bazen eve dönmenin vakti gelir, bunu çok ciddi düşünüyoruz. Askerlerimizi eve geri getirmek istiyorum, bu ulusu yeniden kurmak istiyorum."

Trump müttefikleriyle bu konuyu konuşacağını ve eğer Suriye'de kalmalarını istiyorsa Suudi Arabistan'ın bunun parasını ödemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Ancak Trump'ın bu sözleri Amerikan yönetimindeki erken bir çekilmenin daha olumsuz sonuçları olacağına dair genel geçer düşünceye zıt.

Amerikan Merkez Komutanlığı'ndan General Joe Votel, başka bir etkinlikte ABD'nin IŞİD'den kurtarılan bölgelerin istikrara kavuşması için bölgede daha uzun süreli bir rolü olması gerektiğini dile getirdi:

"Önümüzde uzanan işin zor kısmı buraları istikrara kavuşturmak, insanların evlerine geri dönmesini sağlamak, yeniden yapılanmanın uzun süreli sorunlarına bakmak ve diğer işleri halletmek. Tabii ki burada askeri bir görev olacaktır."

ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk da cihatçılara karşı mücadelenin henüz bitmediğini vurguladı.

Votel ile beraber Washington'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan McGurk, "IŞİD ile mücadele etmek için Suriye'deyiz. Bu bizim görevimiz ve daha görevimizi bitirmedik ve bu görevi tamamlayacağız" dedi.

ABD, neredeyse her gün Suriye'de hava saldırısı düzenliyor.

Ülkede 2 bin Amerikan askeri bulunuyor.

Aynı zamanda ABD destekli militanları ve Kürtleri eğiten özel harekat kuvvetleri de Suriye'de bulunuyor.

Trump'ın görevden aldığı eski dışişleri bakanı Rex Tillerson, Ocak ayında IŞİD'in ve El Kaide'nin geri gelmemesi ve İran'ın bölgedeki gücünü artırmaması için ABD'nin Suriye'de kalmaya devam etmesi gerektiğini söylemişti.

Yetkililer bölgenin yüzde 98'inin IŞİD'den temizlendiğini söylüyor, doğu Suriye'de Fırat nehri boyunca örgütün militanlarının bulunduğunu tahmin ediyor.