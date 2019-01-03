Trump: Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumak istiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, "Onların ellerindeki azıcık petrolü İran'a satmaları hoşuma gitmedi. Onlardan İran'a satış yapmamalarını istedik. Yine de Kürtleri korumak istiyoruz ama sonsuza kadar Suriye'de kalmak istemiyorum. Orası kum ve ölümdür. Çekilme konusunda yavaş veya hızlı diye bir şey demedim. Bazıları 4 ay dediğimi söylüyor bunu da söylemedim" dedi.

Amerikan New York Times gazetesinin, kendisinin, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) 4 ay içinde Suriye'den çekilme talimatı vereceği iddiasına yanıt veren Trump, "Çekilme konusunda yavaş veya hızlı diye bir şey demedim. Bazıları 4 ay dediğimi söylüyor, bunu da söylemedim. Suriye'den belli bir süre zarfında çekileceğiz." dedi.

Kabine toplantısında konuşan Trump, ABD'nin YPG'ye verdiği destek konusunda da şunları belirtti:

"Türkiye onları sevmiyor, başkaları onları seviyor. Onların, ellerindeki azıcık petrolü İran'a satmaları hoşuma gitmedi. Onlardan İran'a satış yapmamalarını istedik. Ortaklarımız Kürtler, İran'a petrol satıyor. Bundan memnun değiliz. Bundan hiç mutlu değilim. Aynı zamanda biz onlarla iken çok iyi savaşıyorlar. Biliyorsunuz onlara 30 F-18 gönderdiğimizde, göndermediğimiz zamandan daha iyi savaştılar ve ne olduğunu gördük. Yine de Kürtleri korumak istiyoruz ama sonsuza kadar Suriye'de kalmak istemiyorum. Orası kum ve ölümdür."

Trump, “Sovyetler Birliği, terör tehdidi yüzünden Afganistan’da operasyon başlatmakta haklıydı” dedi.

Afganistan operasyonunun Sovyetler Birliği’nin yıkılma nedeni olduğunu söyleyen ABD lideri, “Rusya daha önce Sovyetler Birliği idi. Afganistan ondan Rusya yaptı, çünkü onlar Afganistan’da savaşarak iflas oldu” ifadelerini kullandı.

'Generallerimiz Afganistan'da 19 yıl savaştı ama iyi iş çıkaramadılar'

Öte yandan Afganistan'a ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, "Generallerimize istedikleri tüm parayı verdim ancak Afganistan'da iyi iş çıkaramadılar. Afganistan'da 19 yıl savaştılar" dedi.

“Mattis benim için ne yaptı?”

Eski Savunma Bakanı Jim Mattis'in 700 milyar dolarlık savunma bütçesinden dolayı kendisine teşekkür ettiğini hatırlatan Trump, "Ancak o benim için ne yaptı, Afganistan'da ne yaptı? Çok iyi değildi. Afganistan'da yaptıklarından memnun değilim ve olmamam gerekir." dedi. Mattis'in daha önce eski Başkan Barack Obama tarafından görevden alındığını belirten Trump, "Aslında ben de öyle yaptım. Sonuç istiyorum." diye konuştu.

Afganistan'da ilerisi için ne yapmayı planladığına ilişkin bir soruya Trump, "Doğru olan bir şeyler yapacağız. Taliban'la, çok başka kimselerle de konuşuyoruz. 'Hindistan' dediniz. Hindistan orada, Rusya orada. Rusya Sovyetler Birliği idi Afganistan onları Rusya yaptı, çünkü Afganistan'da savaşırken iflas ettiler. Diğer ülkelere bakın. Pakistan orada. Onlar savaşmalı." yanıtını verdi.

"Taliban ile IŞİD'in arasına neden giriyoruz?"

Taliban ile IŞİD'in Afganistan'da birbirleri ile savaşırken ABD'nin araya girdiğini belirten Trump, şu ifadeleri kullandı: "Taliban bizim düşmanımız, IŞİD düşmanımız. Geçen hafta generallere de söyledim. Taliban ile IŞİD'in çatıştığı bir alan var. Orada birbirleriyle çatışıyorlar. Onlara (generallere) 'Neden birbiriyle savaşmalarına izin vermiyorsunuz? dedim. 'Biz neden araya giriyoruz? Onlar bizim düşmanlarımız, bırakın savaşsınlar.' dedim. Bırakın savaşsınlar. Bu gördüğüm en çılgınca şey. Kim bilir, general olsaydım çok iyi bir general olurdum."

Trump petrol zengini bir ülkenin liderinin ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi durumunda Taliban'ın ve terör örgütlerinin bölgeyi ele geçireceğini söylediğini, kendisinin de ismini vermediği lidere bunun maliyetinin neden ABD'ye ödetildiğini sorduğunu söyledi.

Trump, ismini açıklamadığı liderin bunun üzerine Afganistan'daki operasyonlara destek vereceğini söylediğini iddia etti.

“Afganistan'daki çatışmanın çözümünde Rusya, Hindistan ve Pakistan da yer alıyor”

Trump ayrıca halihazırda Afganistan’daki sorunun çözümünde ABD’nin yanında Rusya, Hindistan ve Pakistan’ın yer aldığını da sözlerine ekledi.

Sovyetler Birliği, 1979’da Afganistan’a ordu yürütmüş 10 yıl süren operasyonun ardından bu ülkeden çekilmişti. Sovyetler Birliği, 1991’da dağılmıştı.