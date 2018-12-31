Trump: Suriye'de yaptığımı bir başkası yapsaydı ulusal kahraman ilan edilirdi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerini Suriye'den çekme kararına ilişkin yeni bir mesaj yayımladı. Trump "Başkan olduğumda, IŞİD bir karışıklığa neden oluyordu. Suriye'de yaptığımı bir başkası yapsaydı ulusal kahraman ilan edilirdi" ifadelerini kullandı.

Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajın devamında şunları kaydetti:

"IŞİD neredeyse bitti. Askerlerimiz yavaş yavaş eve ailelerinin yanına gönderiyoruz. Aynı anda IŞİD'in kalıntıları ile savaşmayı sürdürüyoruz. Ben, Suriye ve diğer başka yerlerden çıkmak için çalışıyorum. Şimdi çıkmaya başladığımda yalan haber yapan medya ve bazı başarısız generaller, ben ve işe yarayan taktiklerim hakkında şikayetçiler. Sadece yapacağımı söylediğim şeyi yapıyorum. Sonuçların size söylediğimden çok daha iyisi olmasını bekleyin. Hatırlayın! Ben hiç bitmeyen savaşa karşı mücadele ettim."