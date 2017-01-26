Trump Suriye'de güvenli bölge planlıyor

Haber ajansı Reuters ele geçirdiği bir belgeye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ve komşu bölgelerdeki ülkelerdeki mülteciler için güvenli bölge oluşturulmasını planladığını bildirdi.

Trump'ın Obama döneminde destek görmeyen "güvenli bölge" oluşturulmasına yönelik taslak halindeki kararnameyi imzalanmasının beklendiği belirtildi. Barack Obama, güvenli bölge planını, Suriye'deki krizi derinleştirme potansiyeli ve ABD ile Rusya jetlerinin Suriye hava sahasında ihtilaf yaşaması tehdidi nedeniyle destek vermiyordu.

Habere göre ABD Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı, kararnamenin yayınlanmasından sonra 90 gün içinde "güvenli bölge" planını oluşturmakla görev olacak. Plana göre evlerini terk eden Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşünü ya da üçüncü bir ülkeye kabul edilmeleri gibi daimi yerleşim imkanları bekleyebilecekleri, Suriye ve çevresinde güvenli bölgeler oluşturulması öngörülüyor.

Trump'ın "güvenli bölge" planını devreye sokması durumunda, ABD'nin Suriye'deki angajmanının artacağı ve Obama'nın Suriye politikalarından uzaklaşılacağı belirtiliyor.

Türkiye, Obama döneminde uzun süre Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına yönelik önerisinde ısrar etmişti. Ancak bu öneri ABD ve uluslararası koalisyon güçleri içinde destek görmemişti.

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