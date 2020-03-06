Trump: Suriye ile Türkiye arasındaki sınırı koruyorduk; bırakalım kendileri savaşsınlar

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan ve Suriye'deki ABD askerlerini çekme konusunda düşüncelerini aktardı. "Suriye ile Türkiye arasındaki sınırı koruyorduk" diyen Trump "Bırakalım kendileri savaşsınlar" dedi.

Trump, Fox televizyonunun Pensilvanya'dan yaptığı canlı yayında seçmenleri ile bir araya gelerek hem Fox News muhabirlerinin hem de seçmenlerinin sorularını yanıtladı.

ABD askerlerini Suriye ve Afganistan'dan çekme kararı alması üzerine eski Savunma Bakanı Mattis ile anlaşmazlığa düştüğünü belirten Trump, "Suriye ile Türkiye arasındaki sınırı koruyorduk. Neden bunu yapıyorduk ki? Bırakalım (Suriye ve Türkiye) kendileri savaşsın. Biz neden bunu yapıyorduk ki?" dedi.

Afganistan'da Taliban ile ABD arasında anlaşmaya varılmasına rağmen saldırıların sürdüğünün hatırlatılması üzerine Trump, "Taliban'ın gerçekten barış yapmak istediğine inanıyorum. Neredeyse 20 yıldır Afganistan'dayız. İnanın ya da inanmayın artık onlar da savaşmaktan yoruldu. Onlar savaşçı. 1000 yıldır bunu yapıyorlar. Biliyorsunuz Sovyetler Birliği'ni Rusya yapan da Afganistandı." dedi.