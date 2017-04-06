Trump: Suriye hükümeti çizgiyi aştı

Suriye'nin İdlib yakınlarındaki Han Şeyhun kasabasına kimyasal gaz kullanıldığı iddia edilen saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Trump, Suriye hükümetini çizgiyi aşmakla suçladı. Trump, Ürdün Kralı II. Abdullah ile çarşamba günü düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Böylelikle benim için birçok çizgi aşıldı” dedi.

Trump, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yönelik tutumunun değiştiğini belirtti. Kadın, çocuk ve bebeklere yönelik salı günkü saldırının üzücü ve korkunç olduğunu ifade eden Trump, "Esad rejiminin insanlığa yönelik bu iğrenç eylemlerine göz yumulamayacağını” söyledi.

Ancak Trump, bu saldırının Suriye rejimine yönelik sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

ABD Büyükelçisi: Suriye'ye tek başımıza hareket edebiliriz

BM Güvenlik Konseyi'nin İdlib yakınlarındaki kimyasal silahla yapıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin oturumunun sonuçsuz kalmasının ardından ABD Suriye konusunda tek başına hareket edebileceği mesajını verdi. ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley "Eğer BM birlikte hareket etme yükümlülüğünü yerine getirmede sürekli başarısız oluyorsa, kendi önlemlerimizi almaya mecbur kalırız” şeklinde konuştu. Ancak Haley, bu önlemlerin ne olabileceği konusunda ayrıntılı bilgi vermedi. Haley Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın müttefiki olan Rusya ve İran'ın barış istemediğini savundu.

Rusya karar tasarısına karşı çıktı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin çarşamba günü yaptığı oturumda İngiltere, Fransa ve ABD tarafından hazırlanan karar tasarısı ele alındı. Ancak Güvenlik Konseyi üyelerinin Suriye'deki çatışmalar konusunda birbirini suçlaması üzerine karar tasarısı oylamaya sunulamadı.

İki sayfalık karar tasarısında, söz konusu saldırının sert bir şekilde kınanması ve derhal aydınlığa kavuşturulması talep ediliyordu.

Rusya, daha oturum başlamadan önce karar tasarısına karşı çıkmış ve sorumluluğun baştan Suriye hükümetine yüklendiğini savunmuştu. Rusya'nın BM Büyükelçi Yardımsıcısı Vladimir Safonkov oturumda "şu aşamada bu karar tasarısının kabul edilmesine büyük bir ihtiyaç olmadığı düşüncesindeyiz” açıklamasında bulundu.

Tepkiler sürüyor

Öte yandan, İdlib yakınlarındaki Han Şeyhun kasabasına kimyasal gazla düzenlediği iddia edilen saldırıya tepkiler sürüyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu "korkunç olay” Suriye'de süregelen savaş suçlarının bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise saldırıyı "savaş suçu” olarak nitelendirerek, bunun Esad rejimindeki sorumlularının cezalandırılması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saldırıdan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı sorumlu tuttu. Erdoğan, Bursa'da katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Ey katil Esed, sen bunların ahından nasıl kurtulacaksın? Ey buna sessiz kalan dünya, buna sessiz kalan Birleşmiş Milletler, bunun hesabını nasıl vereceksiniz?" ifadesini kullandı.

Han Şeyhun kasabasındaki saldırıda en az 72 kişinin öldüğü bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) yapılan açıklamada ise saldırının kurban ve mağdurlarında sinir gazı kullanıldığına dair bulgulara rastlandığı belirtildi.

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dpa/AFP/KNA/JD/GA