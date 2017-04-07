Trump, Suriye bataklığına mı çekiliyor?

Eski Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı PJ Crowley, ABD Başkanı Donald Trump'ın selefi Obama'nın aksine gözüpek davrandığını kaleme alıyor. Crowley, Trump'ın Ortadoğu'da bir bataklığa girmeye hazır olup olmadığını sorguluyor:

Başkan Donald Trump, selefi Barack Obama'dan en keskin farkını Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın hafta başında bariz kimyasal silah kullanımına süratle askeri müdahale emri vererek ortaya koydu.

Başkan Obama'nın 2013 yılında kırmızı çizgisinin açık bir şekilde ihlâl edilmesine rağmen tereddüt etmesine karşın, Trump müttefiklerinin desteğini aramadı, Kongre'den izin almadı ya da uzun süreli sonuçların ne olacağı konusunda kaygılanmadı.

Başkan Trump, Mar-a-Lago'da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile akşam yemeğinin ardında yaptığı kısa açıklamada, hava operasyonlarının İdlib'deki kimyasal saldırıyı düzenleyen Suriye askeri güçlerini hedef aldığını söylerek kimyasal saldırının 'sınırları aştığını' ortaya koydu.

Cevap, Suriye'de kimyasal silah kullanmanın sonuçları olduğu mesajını gönderdi.

Askeri güç dramatik bir şekilde ortaya konarken sahada nasıl bir etkisinin olacağı henüz bilinmiyor.

59 füzenin Esad'ın altı yıldır süren savaştaki kural tanımaz tavrını değiştirmesi çok beklenmiyor.

Obama 2013 yılında Suriye'nin kimyasal silah stoğunun çoğunun yok edilmesi (bariz bir şekilde hepsinin değil) hakkında yürüttüğü müzakerelerden sonra keşfettiği üzere Esad hala konvansiyonel silah ve varil bombası kullanmakta serbest kaldığı gibi ılımlı denen Suriyeli muhalefeti ve sivilleri Rusya ve İran'ın desteğini alarak hedef almaya devam etti.

Bu gerçekleri göz önünde bulundurarak Senatörler John McCain ve Lindsey Graham çoktan başkanı daha ileri gitmesi için cesaretlendirdi ve Suriye hava güçlerine karşı tamamen savaş ilan etmeyi önerdi.

Obama bu kadar kaygan bir yokuştan sadece korktu. Amerika'nın Suriye'deki hayati çıkarını sözde İslam Devleti'ni alt etmeye indirgeyerek dar tuttu, Ortadoğu'da bir başka bataklığa girmekten kaçındı.

İronik olarak bugüne kadar 2013'de askeri müdahaleye karşı çıkan Trump da öyle yaptı, aynı zamanda Trump Amerika'daki sorunları çözmek için seçildi, Suriye'deki değil.

Anladığı gibi Suriye'deki durumdan şimdi o sorumlu. Ancak kararlı görünmenin ötesinde, ne yapacağını bildiği henüz şüpheli görünüyor.