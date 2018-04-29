Trump Şubat'taki İngiltere gezisini iptal etti, Londra Belediye Başkanı 'Mesajı aldı' dedi

ABD Başkanı Donald Trump Şubat ayında 1 milyar dolara mal olan yeni Amerikan Büyükelçiliği'nin açılışı için yapması planlanan İngiltere ziyaretini iptal etti.

Donald Trump daha önce bir tweetinde gösterişli Mayfair semtinden Londra'nın güneyine taşınan yeni büyükelçilik binasından pek hoşlanmadığını belli etmiş, "Kötü bir alışveriş" ifadesini kullanmıştı.

Trump eski büyükelçilik binasının Barack Obama yönetimi tarafından "çerez fiyatına" elden çıkarıldığını da yazdı.

İptal edilen ziyaretin amacı sadece büyükelçiliğin açılışını yapmaktı.

BBC Kuzey Amerika Editörü Jon Sopel'e göre ziyaret sırasında Londra sokaklarında yapılacağı tahmin edilen protesto gösterileri de, Trump'ın kararında rol oynamış olabilir.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Trump'a yaptığı tartışmalı resmi ziyaret daveti için ise henüz bir tarih tespit edilmiş değil.

İngiltere'de Başbakanlık Trump'ın Şubat ayındaki ziyaretini ertelemesi ile ilgili yorum yapmadı.

Londra'nın İşçi Partili Belediye Başkanı Sadiq Khan ise Trump'ın ziyaretinin iptalinden memnun görünüyor.

Sadiq Khan mesajında, "Başkan Trump mesajı almış görünüyor. Amerika ve Amerikalıları çok seven ve beğenen birçok Londralının, kendisinin politikaları ve uygulamalarının bu kentin kapsayıcılık, çeşitlilik ve hoşgörüye dayalı değerlerinin tam zıddı olduğunu düşündüklerini anlamış" dedi.

Khan, Trump'ın Şubat ayında kente gelmesi halinde, barışçıl kitlesel protestolarla karşılanacağına kuşku olmadığını kaydederek, bunun Başbakan Theresa May'ın ABD Başkanını resmi bir ziyaret için davet etmekle ne kadar hata yaptığını da ortaya koyduğunu söyledi.

Londra'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin yeni bir binaya taşınması kararı 2008 yılında dönemin ABD Başkanı George W. Bush hala Beyaz Saray'dayken alınmıştı.

Ancak Trump bu konuda Obama yönetimini suçlamayı tercih etti ve Londra'nın güneyinde Vauxhall semtindeki yeni binanın yerinin de yanlış olduğunu kaydederek, "Kurdelayı benim kesmemi istediler - HAYIR" diye yazdı.

Bu durumda Şubat ayında yeni Amerikan Büyükelçiliğinin açılışını ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un yapması beklenebilir.

Trump geçen yıl Kraliçe İkinci Elizabeth tarafından kendisine yapılan ve ABD'yi ziyaret eden Başbakan Theresa May tarafından iletilen İngiltere'ye resmi ziyaret davetini kabul etmişti.

Fakat hemen ardından davet parlamentoda tartışma konusu olmuş ve aynı sırada bu ziyaretin iptal edilmesini talep eden bir dilekçeye 1 milyon 800 bin kişi imza atmıştı.

Geçen Haziran ayında Trump'ın büyük çaplı protesto gösterileri yapılabileceği kaygısıyla ziyareti geciktirmek istediği haberleri gelmişti.

Buna karşılık BBC muhabirleri Başbakanlığın ziyaretin bu yıl yapılması olasılığını değerlendirdiğini söylüyor.

ABD'nin İngiltere Büyükelçisi Woody Johnson geçen ayki bir mülakatında BBC'ye Trump'ın ziyaretinin "kesinlikle" 2018 yılında gerçekleşmesini beklediğini söylemişti.

İngiltere Başbakanı May geçen yıl görevi devraldığında Trump'ı ziyaret eden ilk yabancı lider olmuştu.

İki ülke arasında kısa süre önce Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararıyla ilgili olarak da görüş ayrılığı yaşanmıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May bunun bölge barışı açısından yararlı bir adım olmadığı görüşünü ifade etmişti.

May, Kasım ayında da Trump'ın "Britain First" adlı aşırı sağcı grubun videosunu paylaşmasını eleştirmiş, Trump da buna sert sözlerle yanıt vermişti.

İki liderin Noel öncesi bir telefon görüşmesinde İngiltere'nin Brexit süreci ve Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirdikleri açıklanmıştı.