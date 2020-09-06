Trump Sırbistan'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklarken Vucic'in yüz ifadesi gündem oldu

Sırbistan ve Kosova'nın ekonomik ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını, Sırbistan'ın ise büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyuran ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama sırasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu.

Trump'ın Sırbistan-Kosova arasındaki anlaşmaya ilişkin Beyaz Saray'da yaptığı açıklamanın görüntülerinde, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in sergilediği ifadeler odak noktası oldu. Görüntülerde Trump iki ülke arasındaki anlaşmanın detaylarını anlatırken, Vucic'in önünde duran anlaşma metninin sayfalarını karıştırarak, yan tarafında bulunan kişilere göz ucuyla baktığı görülüyor.

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Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından pek çok kullanıcı, Sırbistan'ın, büyükelçiliğini Temmuz ayında Kudüs'e taşıyacağı' yönündeki anlaşma maddesini, "Vucic'in daha önce fark etmemiş olduğu" değerlendirmesini yaptı.

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