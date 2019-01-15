Trump, şimdiye kadar Türkiye hakkında Twitter'da neler yazdı?

Sosyal medya hesabı Twitter'da etkin bir şekilde kullanan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye hakkında 7 yılda 28 tweet attı. Trump'ın son iki mesajından birinde tehdit, diğerinde ilişkileri geliştirme niyeti vardı.

Dünya gazetesinden Muhammed Kafadar'ın derlemesine göre, Trump'ın şimdiye kadar Türkiye hakkında attığı mesajlar şöyle:

15 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEAŞ'ın kalıntıları ile mücadele ve 20 millik güvenli bölge gibi konularda nerede olduğumuzu konuştuk. Ayrıca, Türkiye ve ABD arasında büyümek için yüksek potansiyeli olan ekonomik gelişmeyi görüştük.

14 Ocak 2019

Kürtlerin Türkiye'yi kışkırtmasını istemiyoruz. ABD'nin DEAŞ'ı yok etme politikasının en büyük yararlanıcıları Rusya, İran ve Suriye'dir. Aynı zamanda biz de fayda görüyoruz fakat şimdi askerlerimizi eve getirme zamanı.

14 Ocak 2019

Bir yandan kalan küçük DEAŞ bölgelerini vururken, geç kalan çekilmeye de başlıyoruz. Eğer toparlanırlarsa yakınlardaki üstlerden tekrar vuracağız. Eğer Kürtleri vururlarsa Türkiye ekonomisi mahvolur.

24 Aralık 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ'tan geriye ne kaldıysa ortadan kaldıracağı konusunda beni kuvvetlice bilgilendirdi. O bunu yapabilecek biri. Birliklerimiz eve geliyor!

23 Aralık 2018

Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun ve verimli bir görüşme yaptım. DEAŞ'ı ve ABD askerlerini yavaş ve oldukça koordineli şekilde çıkarmayı tartıştık. Yıllar sonra askerlerimiz eve geliyor. Ayrıca ticareti konuştuk.

22 Aralık 2018

Orada 3 ay kalacaktık ki bu 7 yıl önceydi. Başkan olduğumda DEAŞ güçlüydü. Şimdi büyük ölçüde mağlup oldu. Türkiye dahil bölgedeki diğer ülkeler kalanlarla kolayca ilgilenebilmeli. Biz eve dönüyoruz!

18 Ekim 2018

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün gece Suudi Arabistan ve Türkiye'den döndü. Onunla bu sabah görüştüm ve toplantılarıyla ilgili detayları konuştuk.

18 Ekim 2018

Veliaht Prens, Suudiler ve Türkiye tarafından yapılan soruşturmanın sonuçlarını bekliyor.

16 Ekim 2018

Veliaht Prens ile konuştum. Türkiye konsolosluğunda olanlar hakkında bilgisi olduğunu tamamen reddetti.

15 Ekim 2018

Olanlar hakkında bilgisi olduğunu reddeden Suudi Arabistan Kralı ile görüştüm. Cevap bulmak için Türkiye ile yakın çalıştıklarını söyledi. Dışişleri Bakanını Kral ile görüşmeye gönderiyorum.

13 Ekim 2018

(Brunson) 24 saat içinde Türk hapishanesinden Beyaz Saray'a!

13 Ekim 2018

Büyük gün! 35 yılını Türkiye'de hapiste geçirebilecek olan Rahip Andrew Brunson güvenle evine, ailesine döndü.

13 Ekim 2018

Rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması ve iadesi için Türkiye ile anlaşma yapılmadı. Rehineler için anlaşma yapmam. Bununla birlikte, ABD-Türkiye ilişkileri iyi, belki muhteşem olacak.

13 Ekim 2018

Serbest bırakılan Rahip Andrew Brunson 14:30'da Oval Ofis'te benimle buluşacak. Onu görmek ve tanışmak harika olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardımı için teşekkür ediyorum.

16 Ağustos 2018

Türkiye uzun yıllar ABD'den yararlanmıştır. Şimdi Rahip'ı tutuyorlar. Masum bir insanın serbest kalması için hiç bir şey ödemeyeceğiz.

10 Ağustos 2018

Türk Lirası dolar karşısında hızlıca düşerken, çelik ve alüminyum vergileri Türkiye için iki katına çıkıyor. Alüminyum yüzde 20 ve çelik yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu dönemde iyi değil.

26 Temmuz 2018

ABD, Rahip Andrew Brunson'un uzun tutukluluğu için Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Çok acı çekiyor. Bu masum din adamı derhal serbest bırakılmalı!

19 Temmuz 2018

Türkiye'nin saygın ABD'li Rahip'i serbest bırakmaması tam bir rezalet. Çok uzun süredir rehin. Erdoğan, bu muhteşem Hristiyan eş ve baba için bir şeyler yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var.

18 Nisan 2018

Rahip Andrew Brunson, Türkiye'de nedensiz yere yargılanıyor ve acı çekiyor. Ona casus diyorlar fakat ben ondan daha casusum. Umarım ait olduğu güzel ailesine gelir.

24 Kasım 2017

Bu sabah Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ortadoğu'da miras aldığım karmaşaya barış getirmeyi görüştük. Her şeyi halledeceğim. Fakat orada olmak ne büyük hata!

16 Mayıs 2017

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamak büyük bir onur!

Başkanlık öncesi mesajlar

20 Aralık 2016

Bugün Türkiye, İsviçre ve Almanya'da terör saldırıları vardı. Daha kötüye gidiyor. Uygar dünya düşüncesini değiştirmek zorunda!

29 Haziran 2016

Bir terör saldırısı daha, bu kez Türkiye'de. Dünya neler olduğunu anlayacak mı? Çok üzücü.

18 Aralık 2015

Söylediğim gibi, bu sadece başlangıç: "DEAŞ şüphelileri Türkiye'de tutuklandı, 150 Avrupa pasaportu ele geçirildi"

Trump Towers projesi

10 Temmuz 2013

Trandusa: "Türkiye'de daha fazla yatırım yapmanızı bekliyoruz Bay Trump" İstanbul'u seviyorum.

18 Ekim 2012

Doğan ailesi ve İstanbul'daki Trump Towers projesinin başarısını onurlandırmak için sabırsızlanıyorum.

23 Nisan 2012

İstanbul'dan yeni ayrıldık. Dün, Trump Towers açıldı, muhteşem!

21 Nisan 2012

İstanbul'dayım. Muhteşem Trump Towers açıldı.