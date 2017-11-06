Trump silah yasasında bir değişiklik gereği görmüyor

ABD'nin Teksas eyaletinde bir kiliseye düzenlenen ve 26 kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından Donald Trump açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump ilk Asya seyahati için bulunduğu Japonya'dan yaptığı açıklamada hissettiği acının tarifsiz olduğunu söyledi. Saldırıyı ''akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişinin eylemi'' olarak nitelendiren Trump, katliamın, ABD'deki mevcut silah yasasıyla doğrudan ilişkilendirilemeyeceğini söyledi. Trump, ''Bu bir silah meselesi değil. Tabii, bu konuya da girebiliriz ama henüz bunun için çok erken'' dedi. ABD Başkanı, saldırganın bir başka silahlı vatandaş tarafından etkisiz hale getirildiğinin de altını çizerek, ''bu vatandaşın müdahalesi olmasaydı tablonun çok daha kötü olabileceğini'' söyledi.

Kiliseler silah yasasının sertleştirilmesinden yana

Kiliseler ise ABD'deki silah yasasını eleştirerek yasanın sertleştirilmesini talep etti. Amerikan toplumundaki temel bir problemden söz eden Roma Katolik Kilisesi Piskoposlar Konferansı Başkanı Kardinal Daniel DiNardo, ''Yaşam kültürünün mantıksız ateşli silahlar şiddetinin her türlü biçimini engellemesi gerektiğini'' söyledi. Trump'ın selefi Obama da silah yasasının sertleştirilmesini savunuyordu.

Öte yandan olay yerinde toplanan yaklaşık 100'den fazla kişi mumlar yakarak katliamda hayatını kaybedenleri andı.

Adının Devin Patrick Kelley olduğu belirtilen kişi pazar günü Teksas'ta ayin sırasında bir kiliseye saldırı düzenlemiş, 26 kişiyi öldürerek, 20 kişiyi de yaralamıştı. Bir vatandaşın müdahelesi üzerine silahını yere düşürürek kaçmaya başladığı belirtilen saldırgan kısa süre sonra aracında ölü bulunmuştu. CNN, saldırganın intihar ettiğinin sanıldığını duyurdu.

Sutherland Springs'e komşu Comal County kasabasında yaşadığı belirtilen 26 yaşındaki saldırganın aracında çok sayıda silahın bulunduğu ileri sürüldü.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/RTRE/epd/dpa, SÖ/BD