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Dünya
Deutsche Welle

Trump seyahat yasağında ısrarlı

ABD Adalet Bakanlığı ikinci seyahat yasağı kararnamesi için bir üst mahkemeye başvuracak. Hawaii eyaletindeki bir federal yargıç seyahat yasağı kararnamesinin yürütmesini durdurmuştu.

31 Mart 2017 11:50

ABD yönetimi, nüfus çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu 6 ülkenin vatandaşlarına uygulamayı planladığı seyahat yasağını yürürlüğe koyabilmek için bir üst mahkemeye başvuracak.

ABD Adalet Bakanlığı, yeni vize yasağı kararnamesini süresiz durduran Hawaii eyaletinde bir federal yargıçın aldığı kararın kaldırılması talebiyle San Francisco temyiz mahkemesine başvurdu.

Seyahat yasağı düzenlemesine karşı Hawaii eyaletinin ABD anayasasını ihlal ederek Müslümanlara karşı ayrımcılık yaptığı iddiasıyla dava açmasının ardından, federal mahkeme uygulamayı durdurma kararı almıştı. Federal mahkeme tarafından askıya alınan seyahat yasağı çarşamba günü süresiz uzatılmıştı.

Başkan Donald Trump tarafından imzalanan kararname Somali, Sudan, Libya, Yemen, İran ve Suriye vatandaşlarının ABD'ye girmesinin 90 gün süreyle yasaklanmasını öngörmekteydi. Irak'ın da dahil olduğu ilk kararname Şubat ayı başında mahkeme kararıyla iptal edilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dppa/AG, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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