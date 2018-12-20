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Ekonomi

Trump Senatör Bob Corker ile görüşmesini iptal etti

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Senatör Bob Corker ile ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi yönündeki kararı konusunda yapacağı görüşmeyi iptal etti

20 Aralık 2018 13:35

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Senatör Bob Corker ile ABD askerlerinin Suriye\'den çekilmesi yönündeki kararı konusunda yapacağı görüşmeyi iptal etti.
Washington Examiner\'ın haberine göre, görüşmenin iptal edildiğini doğrulayan Cumhuriyetçi Corker, toplantının iptal edildiğini Beyaz Saray\'a geldiğinde öğrendiğini belirtti.
Trump\'ın Suriye\'deki 2,000 ABD askerini çekme kararını eleştiren çok sayıda senatörün arasında bulunan Corker, ABD Senatosu\'ndaki Dış İlişkiler Komitesi\'nde Cumhuriyetçi grubun liderliğini yapıyor.
Trump, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, \"Trump Başkanlığı döneminde Suriye\'de olmamın tek nedeni IŞİD\'i yenmekti, yendik\" dedi.

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