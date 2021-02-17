Trump, Senato Azınlık Lideri McConnell'a hakaret yağdırdı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, günler önce azil duruşmalarında aklanmasına destek veren Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'ın "siyasi vizyonu olmadığını; bilgeliğinin, yeteneğinin ve kişiliğinin noksan olduğunu" söyledi.

4 sene boyunca yakından çalıştığı senatörün kendisine yönelik dün yayınlanan sert yazısına yanıt veren Trump, "Mitch aksi, ters ve suratsız bir beceriksiz. Cumhuriyetçi senatörler onunla devam ederse bir daha kazanamayacaklar" dedi.

"Amerika'yı tekrar muhteşem yapmayı hedefledikleri sürece" ön seçimlerdeki rakiplerine bile destek vereceğini söyleyen Trump, McConnell'ın "ülke için gereken hiçbir şeyi yapmayacağını" ifade etti.

Bir siyasi aksiyon komitesi aracılığıyla yapılan açıklamanın sonunda Trump, "Bu ülkemiz için büyük bir an. Üçüncü sınıf liderlerin geleceğimize karar vermesine izin vererek harcayamayız" dedi.

McConnell, pazartesi günü Wall Street Journal için kaleme aldığı köşe yazısında destekçilerinin 6 Ocak'ta gerçekleştirdiği Kongre baskınından "ahlaki olarak sorumlu olduğunu" yazmıştı.

Washington Post, bu açıklamanın Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin hangi yöne gideceğini belirleyecek tartışmalarda aktif olacağının sinyallerini verdiğini söyledi.