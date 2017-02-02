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Deutsche Welle

Trump sempatizanı blog yazarına tepki

Trump sempatizanı gazeteci ve blog yazarı sağ popülist Milo Yiannopoulos’un Berkeley Üniversitesi’nde yapacağı konuşma binlerce öğrencinin şiddetli protestoları üzerine iptal edildi.

02 Şubat 2017 13:43

Blog yazarı ve ABD Başkanı Donald Trump sempatizanı Milo Yiannopoulos Kaliforniya’daki Berkeley Üniversitesi yerleşkesinde binlerce kişi tarafından protesto edildi. Göstericilerin çevreyi ateşe verip camları kırmaları ve barikatları tahrip etmeleri üzerine polis müdahalede bulundu. Üniversite yönetimi Yiannopoulos’un programının iptal edildiğini duyurdu. Polis tarafından öğrencilere ve yakında ikamet edenlere üniversiteye yaklaşamamaları uyarısında yapıldı.

Amerikan internet haber sitesi Breitbart News için çalışan sağ popülist İngiliz gazeteci Yiannopoulos Berkeley College Republicans adlı öğrenci derneği tarafından konuşma yapmak üzere üniversiteye davet edilmişti.

Geçen yıl Twitter hesabı kapatılan Yiannopoulos, Facebook üzerinden yayınladığı mesajda şiddete eğilimli solcu öğrencilerin protestosu nedeniyle yerleşkeden tahliye edildiğini duyurdu. İngiliz gazetecinin, yerleşkelerin kayıtsız öğrenciler için sığınma yeri olarak kullanılmasını yasaklama kampanyasının propagandasını yapmak üzere Berkeley'e geldiği tahmin ediliyor. Başkan Trump Ocak ayında göç yasalarını tatbik etmeyen eyalet ve kentlerin devlet yardımlarından mahrum edilmesini öngören bir kararname imzalamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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