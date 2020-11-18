Trump, seçimlerin güvenli bir şekilde yapıldığını savunan Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Krebs'i kovdu

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ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyen ve Başkan'ın iddiaları karşısında geri adım atmayan Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Chris Krebs'in görevine son verdi.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı ajansın direktörünü, geçen hafta yaptığı seçim güvenliğiyle ilgili açıklamalar "gerçeği yansıtmadığı" ve oy verme merkezlerinde düzensizlikler meydana geldiği için kovduğunu belirtti.

Trump, konu ile ilgili açıklamasında bir kez daha seçimlerde birçok düzensizlik meydana geldiğini, hatta "ölülerin oy verdiğini", oy verme aletlerinde Trump oylarını Biden'a veren "hatalar" olduğunu öne sürdü.

Krebs, seçimlerden sonra kovulan ilk üst düzey hükûmet yetkilisi olmadı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper de Trump'ın bazı askeri politikalarına karşı fikirlerini getirdikten sonra başka Pentagon yetkilileriyle beraber görevden alındı.

Eski bir Microsoft yöneticisi olan Krebs, açıklamalardan sonra kovulmaya beklediğini söylemişti.

Ajanstan yapılam açıklamada, "Oy verme sistemlerinin oyları sildiğine, kaybettiğine, değiştirdiğine veya herhangi bir şekilde kuralları ihlal ettiğine dair hiçbir kanıt yok" denilmişti.