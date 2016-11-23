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BBC Türkçe

Trump, seçim zaferini Nazi selamıyla kutlayan grubu kınadı

ABD'de 8 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanan Cumhuriyetçi Donald Trump, seçim zaferini Nazi selamlarıyla kutlayan marijinal aşırı sağcı grubu kınadı. Trump, "Onları tanımıyorum ve kınıyorum" dedi.

23 Kasım 2016 03:44

ABD'de 8 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanan Cumhruiyetçi Donald Trump, seçim zaferini Nazi selamlarıyla kutlayan marijinal aşırı sağcı grubu kınadı.

Trump, önce iptal edip sonra yapmaya karar verdiği New York Times röportajında birçok konuyla ilgili soruları yanıtladı. Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan anti semitik ve neo-Nazi grupların Trump'ın seçim zaferini Nazi selamıyla kutlayan gruplar için "Onları kınıyorum. Onları tanımıyorum ve kınıyorum" dedi.

Ne-Nazileri harekete geçirmek gibi bir niyetinin olmadığını belirten Trump, "Eğer onlar harekete geçerse duruma bakarım, nedenlerini araştırırım" diye konuştu.

ABD'deki muhafzakarlığa hakim ana görüşleri reddeden aşırı sağcı grup Richard Spencer liderliğinde WashingtonD.C'de bir toplantı yapmıştı. 200 kişinin katıldığı toplantının Youtube'a yüklenen videosunda, katılımcılardan bazılarının Nazi selamı verdikleri görülüyor.

Spencer, konuşmasında medyaya Nazi terminolojisini kullanarak "Lügenpresse" (Yalancı medya" diyerek sataşmış, Yahudiler için de "Merak ediyorum da bunlar gerçekten insan mı?Yoksa ruhsuz golemler mi" demişti. "

Amerika'nın beyazlara ait olduğunu savunan Spencer, beyazları da "Güneşin çocukları" olarak nitelendirmişti. Ardından da Nazi selamı eşliğinde "Yaşasın Trump. Yaşasın halkımız. Yaşasın zafer" diye bağırmıştı.

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