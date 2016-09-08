Trump: Seçilirsem, orduyu büyüteceğim

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan Adayı Donald Trump, Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazandığı takdirde ABD Ordusu'nun tüm kesimlerinde büyümeye gideceğini söyledi.

Trump Philadelphia'daki seçim mitinginde daha çok asker, daha çok uçak ve daha çok gemi çağrısında bulundu.

Trump, Beyaz Saray'daki ilk 30 gününde generallerden IŞİD'i yenmek için bir plan isteyeceğini belirtti.

Son günlerdeki kamuoyu yoklamaları başkanlık yarışında farkın kapandığını gösteriyor.

Trump konuşmasında ABD Ordusu'yla ilgili vizyonunu "güç yoluyla barış" diye tanımladı.

Trump "Amerika'nın başlıca ulusal çıkarlarını ilerletecek, bölgesel istikrarı teşvik edecek ve dünyadaki gerilimleri azaltacak bir dış politika öneriyorum. Bu, başarısızlığa uğrayan politikaları yeniden düşünmek gerekecek. Düşmanlarımız kabına sığamıyor" dedi.

Trump, planının masraflarını da kamudaki israfı azaltarak, toplanamayan vergileri toplayarak ve federal işgücünü azaltarak karşılayacağını belirtti.

Donald Trump, ayrıca NATO üyesi ülkelere ulusal gelirlerinin yüzde ikisini savunmaya harcama zorunluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı.

Bu hafta daha önce 88 eski asker açık bir mektup yazarak, Trump'a destek vermişlerdi.