Trump, Seattle'da "otonom bölge" ilan eden protestoculara "yerli terörist" ve "çirkin anarşistler" dedi

ABD'de siyah vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürmesinin fitilini ateşlediği protestolar sürerken, Başkan Donald Trump, Seattle'ı "yerli teröristlerin ele geçirdiğini" iddia etti.

Demokratların yönettiği bölgede protestocular şehrin birkaç bloğunu "otonom bölge" ilan etmişti. Trump, Washington Valisi Jay Inslee ve Seattle Belediye Başkanı'na "durumu kontrol altına almalarını yoksa müdahale edeceğini" söyledi

Inslee'nin valiliğini yaptığı eyaletin en büyük kenti Seattle'ın Belediye Başkanı Jenny Durkan'ın krizi yönetemediğini ifade eden Trump, "Bu isimlerle ülke tarihimizde görülmemiş bir şekilde alay ediliyor" dedi.

Trump, Washington'un Demokrat yerel yöneticilerini, "Şehrinizi HEMEN geri alın. Eğer yapmazsanız ben yapacağım. Bu bir oyun değil" sözleriyle tehdit etti. Başkan, protestoculardan bahsederken, "Bu çirkin anarşistler hemen durdurulmak zorunda" ifadelerini kullandı ve büyük harflerle, "HEMEN ŞİMDİ. HAREKETE GEÇİN" yazdı.

Trump'ın tweetinde "stopped" yerine "stooped" yazarak tashih yapmasıyla birçok Twitter kullanıcısı alay etti.

ABD lideri daha sonra yaptığı bir paylaşımda da, "Yerli teröristler Seattle'ı ele geçirdi. Orayı tabii Radikal Solcu Demokratlar yönetiyor. HUKUK VE DÜZEN" yazdı.

Seattle'da protestocular salı günü şehir merkezinde toplanıp birkaç bloku "otonom bölge" ilan edip burada eylemler düzenlemişti. "Capitol Hill Özerk Bölgesi" girişinde yer alan tabelalarda, "Şimdi ABD'den çıkıyorsunuz" yazıları yer aldı. Özerk bölge ilan edilen alandaki eylemlere polis müdahale etmedi.