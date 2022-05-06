Trump, savunma bakanına kartelleri vurmak için Meksika'ya füze atıp atamayacaklarını sormuş

T24 Dış Haberler

ABD'nin eski savunma bakanı Mark Esper, 2020'de dönemin başkanı Donald Trump'ın kendisine "uyuşturucu laboratuvarlarını yok etmek için ve kartelleri temizlemek için" Meksika'ya füze atıp atamayacaklarını sorduğunu anlattı.

Trump'ın savunma bakanı olarak görev yaptığı yıllarda yaşadıklarını 'A Sacred Oath' isimli kitabında detaylandıran Esper, 45. ABD liderinin kendisine Meksika'ya böyle bir füze saldırısı yapılmasını gizli tutup tutamayacaklarını sorduğunu da aktardı.

New York Times'tan Maggie Haberman'ın aktardığına göre önümüzdeki hafta yayımlanacak kitapta Esper, Trump'ın kendisine füze fikrini gündeme getirirken "Kendi ülkelerini kontrol edemiyorlar" dediğini hatırladığını ifade etti.

Esper fikre karşı çıktığını, Trump'ın bunun üzerine "Patriot füzeleri kullanarak sessizce laboratuvarları halledebiliriz" dediğini yazdı. Esper'in aktardığına göre Trump daha sonra, "Gündeme geldiğinde biz yapmadık derim" diye konuştu.

Trump'ın 2020 seçim gününde askerlerden sandıklara el koymasını isteyebileceğinden endişe duyduğunu; ve bu konuda çalışanlarını uyardığını da yazdı.