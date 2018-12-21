Trump: Savunma Bakanı Mattis Şubat sonunda emekli olacak

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis\'in Şubat ayının sonunda emekli olacağını açıkladı.

Trump resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, \"General Mattis, geçen iki yıl boyunca yönetimimde Savunma Bakanı olarak hizmet ettikten sonra, Şubat ayı sonunda büyük bir onurla emekliye ayrılacak. Jim\'in döneminde, özellikle yeni savaş ekipmanları alınması konusunda çok büyük ilerlemeler sağlandı. General Mattis\'in, müttefiklerimizin ve diğer ülkelerin askeri yükümlülükler konusunda üzerlerine düşeni ödemelerini sağlamakta da bana büyük yardımı dokundu\" dedi.

Trump, Mattis\'in yerine gelecek ismi açıklamadı ama görevlendirmenin yakında yapılacağını duyurdu.

Görevinden ayrılmasıyla ilgili bir mektup yayımlayan Mattis, kendisine bu fırsatı verdiği için Trump\'a teşekkür etti ve yaptığı görevden dolayı onur duyduğunu vurguladı.

Mektubunda, ABD\'nin asıl gücünün müttefikleriyle olan ilişkisi ve ortaklıklara dayalı yapısından kaynaklandığını belirten Mattis, \"ABD\'nin, müttefiklerine saygı göstermeden kendi çıkarlarını koruyamayacağını\" ifade etti.

Bazı ülkelerin stratejik çıkarlarıyla, ABD\'nin yaklaşımı arasındaki tansiyonun arttığına dikkat çeken Mattis, Çin ve Rusya\'yı örnek göstererek, \"Bu ülkelere karşı kendi yaklaşımımızda kararlı ve kesin olmalıyız. Tam da bu nedenle Amerikan gücünün tüm unsurlarını ortak savunma için kullanmalıyız\" diye uyardı ve ekledi:

\"Sizin bu konularda kendi düşüncelerinize daha yakın bir Savunma Bakanı ile çalışma hakkınız olması dolayısıyla, benim görevden ayrılmamın doğru olacağına inanıyorum.\" (Fotoğraflı)