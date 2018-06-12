Trump: Savaş oyunları çok pahalı, askerlerimizi eve getirmek istiyorum

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Haziran (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile gerçekleştirdiği zirve sonrasında yaptığı basın toplantısında savaş oyunlarının çok pahalı olduğunu ve zamanı geldiğinde ABD’li askerleri evlerine getirmek istediğini söyledi.

G-7 zirvesine ilişkin açıklamalar yapan Trump, hem sosyal medyada olay olan fotoğrafa ilişkin açıklamalar yaptı hem de liderlerle ilişkilerinin iddia edildiğinin aksine iyi olduğunu söyledi:

\"Zirve dürüst, açık ve verimli bir toplantı oldu. Kim Jong Un ile çok yoğun saatler geçirdik. Kuzey Kore harika bir noktada olma potansiyeline sahip.

\"Kim Jong Un çok yetenekli biri. 26 yaşında bu kadar zor bir süreci yönetebilen herkes çok yeteneklidir. Çok güzel ve doğru yönettiğini iddia etmiyorum, ama nihayetinde durumu yönetebildi.

\"Yaptırımlar şu anda yürürlükte kalmaya devam edecek. Yaptırımlar büyük bir rol oynuyor. Belirli bir noktada kalkacaklar – ki açıkçası o günü iple çekiyorum.

\"Anlaşma ABD’de büyük bir tasarruf sağlayacak.

\"Dönüp iyi bir ticaret anlaşması yapmak isterim, tabii şimdilik bunun için çok erken.

\"Ama Kuzey Kore ve Güney Kore’nin kültürü ortak, dili ortak. Bir gün ayrılan ailelerin kavuşmasını umut ediyoruz.

\"Pyongyang’a uygun bir zamanda ziyaret gerçekleştireceğim ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u da uygun vakit geldiğinde Beyaz Saray’a davet edeceğim.

\"Askerlerimizi geri getirmek istiyorum. Hemen değil, şu an öyle bir plan yok, ama ilerde nihayetinde bunu yapmak istiyorum seçim kampanyamda da söylediğim gibi. Eğer savaş oyunlarını oynamayı bırakırsak ciddi ölçeklerde para tasarruf edebileceğiz.

\"Savaş oyunları çok pahalı. 6.5 saat uzaktan dev uçaklar uçuruluyor. Guam’dan Güney Kore’ye gidip tatbikat yapıyorlar. Ki bu hem pahalı hem de çok provokatif. Çok kapsamlı bir anlaşma üzerinde çalışırken savaş oyunları oynamamız anlamsız olur.

\"Nükleer konuları neden anlaşmaya koymadık? Çünkü vakit yoktu. Sadece bir günlüğüne buradaydım.

\"Bir sürü ödün verdiğim söyleniyor. 25 saattir uyumadım çünkü müzakere ettik devamlı. Tüm ekiplerimizle yaptık bunu ve hiçbir ödün de vermedik. Zaman ayırıp buraya geldim bu toplantıyı yapmaya karar verdim.

\"Kuzey Kore ise üç Amerikalı esiri serbest bırakma kararı aldı. Tamamen nükleer silahsızlanmayı amaçlayacaklarını taahhüt ettiler.

\"Yedi aydır nükleer test ve füze testi yapılmadı. Aylar önce devamlı deprem haberi gelirdi, sonra Kuzey Kore’de test yapıldığını duyardık.

\"Anlaşmaya yazılmadı ama bir nükleer test sahalarını tamamen kapatacaklarını duyurdular. Üç arazi de kapatıldı. Füze motor testlerini kapatma sözü aldılar. Anlaşmayı imzaladıktan sonra yaptık bu anlaşmayı ve de.

\"Esirlerimizi geri alırken nakit 1.8 milyar dolar ödemedim. Sadece bu konuda değil birçok konuda buluşup görüşmeliyiz.

\"Kuzey Kore için askeri sonuçlarından bahsetmek istemiyorum çünkü tehdit etmek istemiyorum. Soeul 27 milyon insan barındırıyor; hemen sınırda.

\"Kim Jong Un’a biri İngilizce biri Korece bir video gösterdim. Temsilcilerden sekiz kadarı çok etkilendi. Diğer alternative hiç de iyi değil.

\"ABD, kötü üst yönetimimizden dolayı, ticarette devamlı kullanıldık. Kanada’nın bize karşı ciddi bir ticaret avantajı var. Bizim çiftlik ürünlerimizi almıyorlar.

\"Bu bizim ülkemizin insanları için büyük haksızlık. Biraz dengelenmemiz lazım dedim, ne var bunda? Toplantıyı herkes mutlu bitirmiştik; bazı değişiklikler talep ettim.

\"O resimde çok iyi anlaştığım Angela Merkel ile konuşuyorduk. Ama sadece tüm ekip konuşuyorduk çok dosthane bir şekilde. Bence Justin’in haberi yoktu heralde Air Force’ta 20 televizyon olduğundan ve ne göreyim, ben ayrıldıktan sonra adaletsiz bariyerlerden şikayet ediyor.

\"Trudeua ile de iyi bir ilişkim var. Dersini aldı, bu Kanada halkının insanlarına pahalıya mal olacak.

\"NATO’da biz GSYH’nin yüzde 4’ünü öderken Almanya yüzde 1’ini ödüyor.

\"Bu iş böyle olmaz. Ama tüm liderlerle iyi ilişkilerim var. Bugün Kim Jong Un ile de iyi bir ilişkim olduğunu iddia edebilirim.

\"Anlaşma yapmak istiyorlar size söyleyebileceğim bu. Sizin koltuğunuzda doğru düzgün oturabileceğinizin bile garantisini veremem.

\"Ama hayatım anlaşmalar yapmakla geçti. Ve size söylüyorum, Kuzey Kore anlaşma yapmak istiyor.

\"Çin bu konuda çok yardımcı oldu. Kim emin olabilir ki? Ama müzakereler devam edecek ve göreceğiz.\"