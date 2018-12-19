T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump: Sanatsal tasarıma sahip bir duvar inşa edeceğiz

"Güzel göründüğü gibi, ülkemizin hak ettiği güvenliği sağlayacak"

19 Aralık 2018 15:09

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin güneyindeki Meksika sınırına yapılmasını önerdiği duvarla ilgili açıklamalarda bulundu. Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, düz, beton bir duvar değil, “sanatsal bir şekilde tasarlanmış suntalardan” oluşan bir duvar inşa edileceğini ifade etti.

Trump, “güzel” görüneceğini söylediği duvarın, ülkenin güvenliği için önemli olduğunu ifade etti.

Demokratlar, beton bir duvar istemediklerini açıkça söylüyorlar. Fakat biz de “beton bir duvar” yapmayacağız. Biz, sanatsal bir şekilde tasarlanmış suntalardan oluşan bir duvar inşa edeceğiz"

Güzel göründüğü gibi, ülkemizin hak ettiği güvenliği sağlayacak. Yapıldığı takdirde, ülkemizi milyar dolar tasarruf ettirecek

ETİKETLER

trumpduvarmeksikasınırgüvenlik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24