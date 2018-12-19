Trump: Sanatsal tasarıma sahip bir duvar inşa edeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin güneyindeki Meksika sınırına yapılmasını önerdiği duvarla ilgili açıklamalarda bulundu. Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, düz, beton bir duvar değil, “sanatsal bir şekilde tasarlanmış suntalardan” oluşan bir duvar inşa edileceğini ifade etti.

Trump, “güzel” görüneceğini söylediği duvarın, ülkenin güvenliği için önemli olduğunu ifade etti.

“Demokratlar, beton bir duvar istemediklerini açıkça söylüyorlar. Fakat biz de “beton bir duvar” yapmayacağız. Biz, sanatsal bir şekilde tasarlanmış suntalardan oluşan bir duvar inşa edeceğiz"

“Güzel göründüğü gibi, ülkemizin hak ettiği güvenliği sağlayacak. Yapıldığı takdirde, ülkemizi milyar dolar tasarruf ettirecek”