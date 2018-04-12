Trump: Saldırının ne zaman yapılacağını söylemedim

Suriye'nin Duma kentinde kimyasal silah kullanıldığı iddiaları üzerine rejime yönelik ortak bir saldırı planını değerlendirdikleri bildirilen ABD ve Fransa liderlerinden açıklamalar geldi.

ABD Başkanı Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suriye'ye yönelik bir saldırının ne zaman yapılacağını asla söylemedim. Çok yakında da olabilir. Hiç yakında da olmayabilir" ifadesini kullandı.

Trump, "Her halükârda benim yönetimimdeki ABD, bölgeyi IŞİD'den kurtararak büyük bir iş yaptı. Nerede bizim 'Teşekkürler Amerika'mız?" diye ekledi.

Trump, Çarşamba günü attığı Tweet'te ise "Rusya Suriye'ye atılan tüm füzeleri düşürmeye ant içti. Hazırlan Rusya, çünkü füzeler gelecek" diyerek rejime yönelik saldırının eli kulağında olduğunu ima etmişti. Trump daha sonra ise bu söylemini yumuşatarak Rusya'ya "silahlanma yarışını sonlandırma" çağrısı yapmıştı.

Macron: Kanıtımız var

Trump ile birlikte saldırı olası saldırı planlarını ele aldıkları bildirilen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Fransız TF1 televizyonuna verdiği röportajda ABD Başkanı ile her gün temas hâlinde olduklarını söyledi.

Macron, "Zamanı geldiğinde alacağımız kararlar var. En faydalı ve en etkili olduğuna hükmettiğimizde bu kararları alacağız" diye konuştu. Fransız lider, "Geçen hafta Beşar Esa rejimi tarafından kimyasal silah, en azından klor gazı kullanıldığına dair kanıtımız var" dedi.

Daha önce Suriye'de kimyasal silah kullanımının Fransa için "kırmızı çizgi" olduğunu açıklayan Macron, "rejimin kimyasal saldırı kabiliyetinin ortadan kaldırılmasını" hedeflediklerini söyledi.

Buna karşın "gerilimin artmasından" kaçınmak istediğini belirten Macron, "Fransa bölgede gerginliğin tırmanmasına ya da bölgesel istikrara zarar verecek herhangi bir şeye hiçbir şekilde izin vermeyecektir. Ama rejimlerin uluslararası hukuku en kötü şekilde ihlal ederken ceza almadan hareket edebileceklerini düşünmelerine de izin veremeyiz" diye ekledi.

DW,AFP/CÖ,HS

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