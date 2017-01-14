Trump: Rusya'ya ambargolar kalkabilir

ABD Başkanlığı görevini 20 Ocak'ta devralmaya hazırlanan Donald Trump, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada Rusya'ya yönelik olarak Obama döneminde başlatılan ambargoların kaldırılabileceğine işaret etti. Ambargoların gözden geçirildiğini ve bir süre daha yürürlükte olabileceğini ifade eden Trump, Moskova'nın terörle mücadelede ABD'yi desteklemesi durumunda yaptırımların kalabileceğini kaydetti.

Trump, ABD'nin duruşunu özellikle radikal İslamcılarla mücadelede Moskova'nın Washington ile işbirliğine bağlı olarak değiştirebileceğini mesajını verdi. Trump, "Rusya bize gerçekten yardım ediyorsa, neden ambargo uygulansın?" şeklinde konuştu. Görevi devraldıktan sonra Putin ile görüşmek istediğini de belirten Trump, "Görüşmek istediklerini biliyorum. Bu benim için uygun" diye sözlerini sürdürdü.

Öte yandan Trump'ın Rusya'ya karşı tutumu Washington'da tedirginlik yaratıyor. ABD Senatosu, Trump'ın seçim kampanyasında seçilmesinde Rusların etkisi olduğu iddialarının araştırılması için bir inceleme başlatmaya hazırlanıyor.

Çin ile ilişkiler

Seçim kampanyası sırasında Çin'in de ekonomik tehdit oluşturduğunu savunan dikkat çeken müstakbel ABD Başkanı, Çin'i ABD şirketlerine zarar vermek için para biriminin değerini manipüle etmekle suçlamıştı.

Gazeteye yaptığı açıklamada "'Paramızı devalüe ediyoruz' demek yerine, 'para birimimiz düşüyor' diyorlar... Düşmüyor. Bunu bile bile yapıyorlar" diyen Trump, şöyle devam etti: "Şirketlerimiz onlarla rekabet edemiyor, çünkü bizim para birimimiz güçlü ve bu bizi öldürüyor."

Trump, Çin'de büyük bir gürültü koparmış durumda. ABD’nin müstakbel Başkanı, başkanlık seçiminin hemen ardından Tayvan Devlet Başkanı ile telefonla görüşmesi Çin'de tepkilere neden olmuştu. Trump, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada ABD'nin Tayvan konusundaki duruşunun "müzakere edildiğini" söyledi.

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AFP/AP/Reuters/SSB/HS