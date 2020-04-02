Trump, Rusya ve Suudi Arabistan'ın anlaştığını duyurdu; petrol fiyatları sert yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Suudi Aaabistan'ın petrol arzını kısma konusunda anlaştığını duyurdu. Trump'ın açıklamasının ardından son 18 yılın en düşük seviyelerini gören petrol fiyatları sert yükseldi.

Trump, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimini kısma konusunda anlaştıklarını duyururken, "Herkes için iyi (MÜKEMMEL) haber" dedi. Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la konuştum. Umuyorum ve bekliyorum ki 10 milyon varil kesinti yapacak, belki de çok daha fazlası. Bu olursa petrol ve doğalgaz sektörü için çok iyi olur. 15 milyon varile kadar yükselebilir! Herkes için iyi (MÜKEMMEL) haber!"

Kremlin yalanladı: Böyle bir konuşma olmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Selman'ın telefonda görüştüğü iddiasını ise yalanladı.

Sputnik'in haberine göre Peskov, Trump'ın açıklaması sonrası gelen telefon görüşmesi sorusuna "Hayır. Böyle bir konuşma olmadı" dedi.

Petrol fiyatları sert yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan salgının etkisi ciddi şekilde hissedilmeye başlandığında talepteki azalmaya bağlı olarak petrol fiyatları çok sert düşmüştü. Suudi Arabistan, Rusya ile üretimi kısma konusunda anlaşamamış ve petrolde 'fiyat savaşı' başlamıştı.

Suudi Arabistan Avrupa ülkelerine petrolü değerinin çok altında satacağını açıklamış, ülkenin dev petrol şirketi Saudi Aramco'nun önümüzdeki aylarda günde 12,3 milyon varil seviyesinde ham petrol üreteceğini belirtmişti. Suudi Arabistan'ın bu hamlesiyle oluşan arz fazlasından dolayı petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketi sürüyordu.

Anlaşma resmî olarak duyurulmasa da Trump'ın açıklaması sonrası, pazartesi günü 23 dolara gerileyerek 18 yılın en düşük noktasına gelen Brent petrol 30 dolara kadar yükseldi. Brent petrol, TSİ 18.40 itibariyle 29.19 dolar seviyesinden işlem görüyor. New York'ta işlem gören Batı Teksas petrolü (WTI) ise 26.48 dolar seviyesine çıkmasının ardından TSİ 18.30 itibariyle 24.48 dolar seviyesinde işlem görüyor.