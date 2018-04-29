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BBC Türkçe

'Trump, Rusya soruşturmasını yürüten eski FBI Başkanı Mueller'i görevden alabilir'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahalesi" iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten eski FBI başkanlarından Robert Mueller'i görevden almayı değerlendirdiği öne sürüldü. İddia, Trump'ın arkadaşı olan ABD'li Newsmax medya kur

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahalesi" iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten eski FBI başkanlarından Robert Mueller'i görevden almayı değerlendirdiği öne sürüldü.

İddia, Trump'ın arkadaşı olan ABD'li Newsmax medya kuruluşunun CEO'su Christopher Ruddy'den geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ise Ruddy'nin Trump'la yaptığı görüşmede bu konunun gündeme gelmediğini açıklayarak iddiayı reddetti.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions bugün Senato İstihbarat Komitesi'nde ifade verecek.

Mueller, soruşturmanın başına dışarıdan savcı olarak geçen ay atanmıştı.

Trump'ın en büyük destekçilerinden eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich, "çıkar çatışması" iddiasıyla Mueller'in güvenilirliğini sorgulayarak Trump'a savcının pozisyonunu "yeniden düşünmesi" çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump, soruşturmanın bir "cadı avı" olduğunu söylüyor.

Mueller'in görevden alınması halinde Trump'ın yeni bir eleştiri dalgasıyla karşı karşıya kalması bekleniyor.

Eski FBI Başkanı James Comey'i görevden alan Trump, soruşturmanın önünü tıkamakla suçlanmıştı.

Robert Mueller ise halen soruşturma ekibini oluşturuyor.

Mueller'in göreve atanması, hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçileri memnun etmişti.

Ancak bazı muhafazakarlar, açıkça görevden alınmasını savunarak Mueller'e eleştirilerini artırmıştı.

Muhafazakar radyo sunucusu Mark Levin, Facebook'tan yaptığı açıklamada "Mueller kenara çekilmeli" dedi.

Yorumcu Anne Coulter ise Twitter hesabından, James Comey'in yeminli ifadesinde Trump'ın soruşturma altında olmadığını söylediğini, dolayısıyla özel savcıya gerek olmadığını söyledi.

Trump'ın Mueller'i görevden alma yetkisi yok ama onu özel savcı olarak göreve atayan Adalet Bakanı Başkan Yardımcısı Rod Rosenstein'den bunu talep edebilir.

Mueller'in Başkan Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in "Türkiye ile olası bağlantılarını" soruşturacağı da beldirilmişti.

Reuters haber ajansı, soruşturma kapsamında Mueller'in, Flynn'in 2016'da Türk iş adamı Ekim Alptekin'den yapılan ödeme sonrası yaptığı lobi faaliyetini de soruşturacağını duyurmuştu.

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