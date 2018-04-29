Trump: Rusya soruşturması ülkemizi yaralıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın ABD seçimlerine olası müdahalesiyle ilgili yürütülen soruşturmanın başına eski FBI başkanının atanmasına tepki gösterdi.

Trump, "Yaşananlar ülkemizi korkunç bir şekilde yaralıyor" dedi.

Eski FBI başkanlarından Robert Mueller, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahalesi iddialarıyla ilgili soruşturmanın başına dışarıdan özel savcı olarak getirilmişti.

ABD Başkanı gün içinde paylaştığı Twitter mesajlarında gelişmeleri 'cadı avı' olarak yorumladı:

"Bu (özel savcı ataması) kararı saygıyla karşılıyorum ama tüm bu olanlar bir cadı avına dönüştü. Ben ve seçim kampanyamda çalışanlar (Rusya ile) gizli bir anlaşma yapmadı. Kendi adıma konuşursam, Ruslarla sıfır.

"Bu olanların ülkeyi böldüğünü düşünüyorum. Bu ve daha bir çok sebep nedeniyle kutuplaşmış bir ülkemiz var. Bu ülkeyi bir araya getirmeyi istiyoruz".

Trump, 'Barack Obama yönetimi ve Hillar Clinton'ın kampanyası döneminde gerçekleşen yasadışı olaylarla ilgili hiçbir zaman bir özel savcı atanmadığını' belirtti.

ABD Başkanı ilerleyen saatlerde ise CNN ve CNBC'ye konuştu:

"Bunun ülkemizi korkunç bir şekilde yaraladığını düşünüyorum çünkü bu, bizi bölünmüş, karmakarışık, birleşmemiş bir ülke olarak gösteriyor".

Adalet Bakanı Başkan Yardımcısı Rod Rosenstein, soruşturmayı denetlemek için alan dışından birinin özel savcı olarak atanmasının 'kamunun yararına olduğunu' söylemişti.

Atama kararı hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat politikacılar tarafından olumlu karşılanmış durumda.

FBI soruşturması, Trump'ın kampanya ekibiyle Rusya arasındaki olası bağlantıların araştırılmasını da içeriyor.

FBI Başkanı James Comey, geçtiğimiz hafta Trump tarafından görevden alınmıştı.

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevden aldığı FBI başkanı James Comey'den, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Rusya'yla bağlantıları konusundaki soruşturmayı kapatmasını istediğini iddia etmişti.

Beyaz Saray ise bu iddiayı kabul etmemişti.

Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Başkan Trump tarafından atanan Michael Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddiaları üzerine Şubat ayında istifa etmek zorunda kalmıştı.