Trump Rusya soruşturması için avukat atadı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın 2016'da düzenlenen Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği ve Trump'ın kampanya ekibiyle bağlantı kurduğu iddialarını araştıran soruşturmada, kendisini temsil etmesi için avukat Marc Kasowitz'i atadı.

Trump, 'inatçı bir dava adamı' olarak bilinen Marc Kasowitz ile 10 yıldan fazla bir süredir beraber çalışıyor.

Kasowitz ve Beyaz Saray'dan bu konuda henüz bir açıklama gelmedi.

Kasowitz, Trump'ın başkanlık kampanyası sırasında New York Times gazetesini Trump'ın 'kadınlara uygunsuz dokunduğuna yönelik' haberini geri çekmezse dava etmekle tehdit etmişti; gazete ise haberinin arkasında durmuştu.

Trump, başkanlık kampanyası ile Rusya arasında herhangi bir bağlantı olduğu iddialarını reddediyor.

Amerikan istihbarat servisleri ise Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine Trump'ın lehine olacak şekilde müdahale etmeye çalıştığını öne sürüyor.

Trump'ın eski FBI başkanı James Comey'i kovmasının ardından ise özel bir soruşturmanın başlatılması çağrıları arttı.

Eski CIA direktörü John Brennan ise Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin oturumunda, Trump'ın kampanyası ve Kremlin arasındaki ilişkinin araştırılmasının 'iyi bir şekilde gerekçelendirildiğini' söyledi.

İki taraf arasında bir iletişim olduğuna dair istihbaratın farkında olduğunu sözlerine ekledi.

Brennan aynı zamanda Rusların seçimlere 'yüzsüz bir şekilde' karıştığını aktardı.

Ancak Trump'ın kampanya ekibinin Moskova ile bağlantısının olup olmadığını bilmediğini belirtti.

Beyaz Saray ise Ocak ayında görevinden ayrılan Brennan'ın açıklamalarının 'kendi tezlerini güçlendirdiğini' aktardı.