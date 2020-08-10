Trump, Rushmore Dağı Anıtı'na eklenmek istediğini reddederken, "Belki de her başkandan fazlasını yaptım, bence iyi fikir" dedi

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ABD Başkanı Donald Trump, New York Times'ın Beyaz Saray'ın Rushmore Dağı Anıtı'na kendisinin de eklenmesi için Güney Dakota yönetimimiyle temasa geçtiğiyle ilgili haberini yalanlarken, "Bunun iyi bir fikir" olduğunu ifade etti.

Heykeltıraş John Gutzon Borglum'un ve oğlunun 1941'de bitirdiği Rushmore Dağı Anıtı'nda ABD başkanları George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt ve Abraham Lincoln'un suratları bulunuyor.

New York Times, hafta sonu yayımlanan bir haberinde geçen sene Beyaz Saray yetkililerinin anıtın bulunduğu Güney Dakota eyaletinin valisi Kristi Noem'i arayıp Rushmore Dağı'na Trump'ın suratını eklemek hakkında konuştu. Noem, Bağımsızlık Günü kutlamaları için eyalete gelen Trump'a kendinin de bulunduğu bir Rushmore Dağı Anıtı maketi armağan etmişti.

Trump, New York Times'ın iddiasının alıntılandığı CNN haberini paylaşarak, "Bu batmakta olan New York Times ve düşük reytingli CNN tarafından yapılmış bir yalan haber. Hiç böyle bir tavsiyede bulunmadım, ancak başkan olduğum üç buçuk senede belki de diğer başkanların çoğundan daha fazla şey başardığımı düşünürsek benim kulağıma iyi bir fikir gibi geliyor" yazdı.