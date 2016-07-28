Trump Rus gizli servisinden yardım istedi



Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump Rus gizli servisinden Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'ın kaybolan elektronik postasını bulunup, ortaya çıkarılmasını istedi. Trump Florida'da düzenlediği basın konferansında, “Rusya, eğer beni duyuyorsan umarım kayıp 30 bin elektronik postayı bulursun”, dedi. Başkan adayı ‘bunu becerebildiği takdirde Rus istihbaratının Amerikan medyası tarafından ödüllendirileceğini' sözlerine ekledi.

Hillary Clinton, 2009 – 2013 yılları arasındaki dışişleri bakanlığı görevi sırasında resmi yazışmalar için özel elektronik posta adresiyle diğer internet sunucularından yararlanmıştı. Clinton daha sonra yazışmalarının büyük bölümünü Dışişleri Bakanlığı'na teslim etmiş, ‘özel' olarak tanımladığı 30 binden fazla elektronik mesajı ise silmişti.

Trump'a sert tepki

Hillary Clinton'ın danışmanlarından Jake Sullivan Trump'ı sert dille eleştirerek, ‘ilk kez bir Başkan adayının siyasi rakibi hakkında casusluk yapması için yabancı bir ülkeden yardım istediğini', söyledi. Sullivan bu davranışın ‘merak ya da siyasetle değil doğrudan milli güvenlikle ilgili olduğunu', belirtti.

ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch Federal Soruşturma Dairesi'nin (FBI) tavsiyesi üzerine Clinton hakkında resmi soruşturma açmaktan vazgeçildiğini duyurmuştu.

Demokrat Parti'nin seçim kongresi sırasında parti ileri gelenlerinin Clinton’ın önseçimlerdeki rakibi Bernie Sanders hakkında postaladıkları alaya alıcı elektronik mesajların Wikileaks tarafından yayımlanması kongreye gölge düşürmüş ve Sanders taraftarlarının protestolarına yol açmıştı.

Rus hackerlerinin marifeti miydi?

Hillary Clinton'ın yakın çevresinden yapılan açıklamalarda hacker saldırısının Donald Trump'u desteklemek amacıyla Moskova tarafından yapılmış olabileceği dile getirildi. Bu ihtimalin gerçek dışı olmadığını belirten Başkan Barack Obama da NBC televizyonuna verdiği demeçte, “Herşey mümkündür. Rus hackerleri daha önce de ABD'nin resmi ve özel bilgisayar ağlarına sızmışlardı”, dedi.

İddiaları yalanlayan Donald Trump Rusya ile ilişkisinin olmadığını söyledi. Trump, “Sanmıyorum ama şayet hacker saldırısının arkasından Ruslar çıkarsa, ülkemize saygı duymadıklarını göstermiş olmaları bakımından iyi davranmış sayılmazlar”, dedi.