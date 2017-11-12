Trump Putin'le ilgili sözlerine açıklık getirmeye çalıştı

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği günden beri Rusya'nın ABD seçimlerine müdehale ettiği iddiları gündemin en önemli konusunu oluşturuyor. Trump bu kez daha bir gün önce yaptığı açıklamalardan farklı bir duruş sergileyerek ABD istihbarat kurumlarına güvendiğini söyledi.

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi için gittiği Hanoi'de Vietnam Başkanı Tran Dai Quang ile bir basın toplantısında konuşan Trump, "İnanıp inanmamam konusunda, ben istihbarat kurumlarımın yanındayım, özellikle şu anki mevcut yapısıyla... Şu anki liderlik yapısıyla istihbarat kurumlarıma inanıyorum, ki iyi insanlar tarafından yönetiliyorlar" dedi.

Görüşme öncesinde ABD Başkanlık uçağı Air Force One'da basın mensuplarının, ABD'deki 2016 seçimlerinde Rusya'nın müdahale ettiği iddiaları ile ilgili sorularına yanıt veren Trump, Rus mevkidaşının böyle bir işe kalkışmadığına inandığını söylemişti.

ABD Başkanı, Putin için "Ne zaman beni görse, 'Ben yapmadım' diyor ve bunu söylediğinde samimi olduğuna inanıyorum" ifadesini kullanmıştı. Ancak Trump'ın bu açıklamaları ABD'de eleştirilere neden oldu. Zira Amerikan istihbarat servisleri Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği yönünde bir kanaate sahip.

"Kindar ve aptallar"

Trump bugün Hanoi'den attığı tweet'te Rusya ile ilişkileri geliştirme çabalarını sorgulayanlara, "Kindar ve aptallar, Rusya ile iyi ilişkilere sahip olmanın iyi bir şey olduğunu ne zaman anlayacaklar" diye tepki gösterdi.

APEC zirvesinde Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kısa bir görüşme gerçekleştirmiş, Suriye'de devam eden iç savaşta "askeri bir çözümün" olmadığı yönünde mutabakata vardıkları açıklanmıştı.

FBI Başkanı Comey'yi görevden almıştı

ABD Başkanı geçen Mayıs ayında, kendisi ve ekibinin Rusya ile bağlarını araştırmakla görevli olan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski Başkanı James Comey'yi görevden almış, Comey ABD Senatosu'nun İstihbarat Komitesi'nde ifade vererek Beyaz Saray'ı yalan söylemekle suçlamıştı.

Comey ifadesinde, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Rusya ile bağlarının araştırıldığı soruşturmaya da değinmiş, Flynn soruşturmasının durdurulması için Trump'tan emir almadığını söylemişti. Ancak konuyla ilgili Trump'ın "Umarım bu işin peşini bırakırsınız" dediğini aktarmıştı.

Trump yönetiminin Rusya ile ilişkisinin araştırıldığı soruşturmanın başındaki isim olan Comey, Moskova'nın Trump'ı Beyaz Saray'a taşıyan seçimlere müdahalesi olduğundan hiç şüphesi olmadığını da sözlerine eklemişti. Trump, kritik bir soruşturmayı yürüttüğü sırada FBI Başkanı'nı görevden aldığı için adaleti sekteye uğratmakla eleştirilmişti.

Comey görevden alınınca Rusya soruşturmasının başına ABD Adalet Bakanlığı tarafından FBI eski Başkanı Robert Mueller getirilmişti. 11 Eylül saldırılarından sonra, 2001-2013 yılları arasında FBI Başkanlığı yapan Mueller sert bir hukukçu olarak tanınıyor.

ABD istihbarat birimleri Rusya'nın Demokrat aday Hillary Clinton'ı utandırmak ve sosyal medya propagandasını yaymak için e-postaları hackleme ve yayma yoluyla Trump lehine seçime müdahale etme girişiminde bulunduğu konusunda anlaşmışlardı.

Reuters/AP,SSB/CÖ

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