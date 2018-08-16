Trump, Putin ile görüşmesine "Hainlik" diyen eski CIA direktörünün güvenlik iznini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Helsinki'de yaptığı görüşmeyi "hainlik" olarak niteleyen eski CIA Direktörü John Brennan'ın güvenlik iznini iptal etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, düzenlediği basın toplantısının başında, ABD Başkanı Donald Trump'ıneski CIA Direktörü John Brennan'ın izninin iptaline ilişkin yaptığı açıklamayı okudu. Açıklamada, şöyle sendi:

"Ülkemin belirli bilgilerini korumak için bu bilgilere ulaşımı kontrol etmek de dahil olağanüstü bir anayasal sorumluluğum var. Bugün bu sorumluluğumu yerine getirmek için eski CIA Direktörü John Brennan'ın güvenlik iznini kaldırma kararı aldım."

"Brennan'ın yalanları ve son zamanlarda yaptığı giderek artan öfkeli açıklamaları, ülkenin en sıkı tutulan sırlarına erişimine uygun değil" sözleriyle devam eden açıklamada, Trump'ın eski FBI Direktörü James Comey, eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, eski Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı Michael Hayde, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Susa Rice’in, eski Federal Soruşturma Bürosu Direktör Yardımcısı Andrew McCabe, eski Başsavcı Sally Yates, eski FBI çalışanları Lisa Page ve Peter Ztrzok ile hâlâ Adalet Bakanlığı çalışanı olan Bruce Ohr'un da güvenlik izinlerini iptal etmeyi düşündüğü kaydedildi.

"Kendisini eleştirenleri cezalandırıyor"

Eski CIA Direktörü John Brennan ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Bu davranışı, Trump'ın ifade özgürlüğünü bastırma ve kendisini eleştirenleri cezalandırma konusundaki çabasının bir parçası. Bu olay, istihbarat profesyonelleri de dahil tüm ABD'lileri seslerini çıkarmanın bedeli konusunda aşırı derecede endişelendirmeli. Benim prensiplerim izinlerden çok daha fazlasına değer. Pes etmeyeceğim."

Sanders, geçen ay yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde güvenlik soruşturmasından geçmiş istihbarat sorumlularının aldıkları güvenlik izinlerinin iptal edilebileceğini duyurmuştu.

Eski CIA Direktörü Brennan'ın, Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Helsinki’de yaptığı görüşmeye ilişkin "hainlik" tanımlaması dikkati çekmişti.