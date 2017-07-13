Trump: Putin ile çok iyi anlaşıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan ilişkisini övgü dolu sözlerle dile getirdi.Trump, CBN televizyonuna verdiği röportajda, "Putin ile çok iyi anlaştıkları kanaatinde olduğunu" söyledi.

G20 Zirvesi sırasında yaptıkları uzun görüşmenin iyiye işaret olduğunu belirten ABD Başkanı, iki devletin Suriye'deki ateşkes gibi diğer konularda da işbirliği yapabileceklerini ifade etti.

Putin ile yakınlaşmamasını isteyenlerin olduğunu belirten ABD Başkanı, "ancak ABD ve Rusya gibi iki büyük süper güç arasında ilişkilerin sürdürülmemesinin doğru olmayacağını" söyledi.

Donald Trump "Ancak Putin Hillary Clinton'ın başkanlığa seçilmesini tercih ederdi, çünkü Clinton ABD'nin savunma harcamalarını benim yaptığım gibi arttırmazdı" dedi.

ABD'de Kongre komisyonları ve bir özel savcı, seçim kampanyası sırasında Trump ekibi ile Rusya yönetimi arasında bağlantı kurulduğuna dair iddiaların gerçek olup olmadığını araştırıyor.

Trump ve Putin iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı. Trump'ın ABD'ye dönüşünden sonra büyük oğlunun seçim kampanyası sırasında Rusya Başsavcılığının Demokrat Parti adayı Hillary Clinton hakkında topladığı söylenen olumsuz bilgilere ulaşabilme beklentisiyle bir Rus avukatla görüştüğü ortaya çıkarılmıştı.

Buluşmayla ilgili ön yazışmaları kamuoyuna açıklayan Donald Trump Jr. avukatla bir araya geldiğini doğrulamış, ancak 20 dakika süren aralarındaki görüşmenin hatırlayamadığı kadar önemsiz olduğunu söylemişti.

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DW/Reuters/AG/GA