Trump: Protestoları izledim, bu insanlar neden oy kullanmadı?

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'dan görevi devralmasıyla başlayan protestolarla ilgili olarak "Protestoları izledim ama bana öyle geliyor ki daha yeni seçim oldu" dedi. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Trump, "Bu insanlar neden oy kullanmadı?" diyerek, protestolara katılanların seçimlerde oy kullanmadığını da savundu.

Washington'da dün pop yıldızı Madonna, aktris Scarlett Johansson, feminist ikon Gloria Steinem ve diğer birçok ünlünün de katıldığı Kadınlar Yürüyüşü'nde, Amerika'nın 45. Başkanı Donald Trump protesto edilmişti.

Trump, iki saat sonra ise yine Twitter'da "Barışçıl protestolar demokrasimizin ana karakteri. Her zaman aynı görüşü paylaşmasam bile insanların görüşlerini ifade etme özgürlüğünü kabul ediyorum" ifadesini kullandı.

Donald Trump ayrıca, yemin töreninin izleyenme oranıyla ilgili olarak da, "İzlenme oranı rakamları açıklandı: 31 milyon kişi yemin törenini izlemiş, 4 yıl öncekinden 11 milyon fazla" paylaşımında bulundu.

Televizyon izlenme oranlarını ölçen Nielsen şirketinin açıkladığı rakamlara göre, Trump'ın yemin törenini 30,6 milyon kişi izledi. Bir önceki Başkan Barack Obama'nın 2013 yılındaki yemin törenini izleyenlerin sayısı ise 20.6 milyondu. Ancak Obama'nın ilk dönemindeki yemin törenini ise 37.8 milyon kişi izlemişti. Amerika'da yeni bir başkan göreve başladığında izlenme oranları da genelde daha yüksek oluyor. Bugüne kadar bir yemin töreninin en fazla izlenme rekoru 1981 yılında, Ronald Reagan görevi resmen devralırken kaydedilmişti. O gün yemin törenini 41.8 milyon kişi izlemişti.

Töreni kaç kişi izledi tartışması

Trump dün CIA karargahını ziyaretinde medyayı yemin törenini izleyenlerin sayısını yanlış yansıtmakla suçladı. Amerika'daki çok sayıda medya kuruluşu, "National Mall" olarak bilinen Kongre önündeki uzun parkta Obama'nın 2009 yılındaki yemin töreniyle Trump'ın yemin törenini izleyenleri havadan gösteren fotoğrafları karşılaştırmıştı. Fotoğraflarda Obama'nınkideki kalabalığın aksine Trump'ın töreni sırasında parkta geniş boşluklar dikkat çekiyor.

Trump, "Bir milyon, 1,5 milyon kişi var gibi görünüyordu. (Haberler) Yalan" derken, bu açıklamadan kısa süre sonra da Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer bu sefer kameralar karşısına geçerek, "Bu, bugüne kadar bir yemin törenine katılan en büyük kalabalıktı, nokta" diye konuştu.