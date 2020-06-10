Trump, protestolarda yaralanan 75 yaşındaki adamın "provokatör" olabileceğini söyledi: İtildiğinden daha sert düştü

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Buffalo kentindeki protestolarda polis tarafından itildikten sonra düşen ve yaralanan 75 yaşındaki adamın bir 'ANTIFA provokatörü' olabileceğini söyledi.

Trump, 75 yaşındaki Martin Gugino'nun itildiğinden daha sert düştüğünü ve polisin iletişim hattını çökertmeye çalıştığını iddia etti.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Trump, "Polis tarafından itilen Buffalolu protestocu bir 'ANTIFA provokatörü olabilir. 75 yaşındaki Martin Gugino, polislerin iletişimini kesmek için tarayıcı kullanıyor gibi gözüktükten sonra itiliyor. OANN'de izledim; itildiğinden daha sert bir biçimde düştü. Tarayıcı kullanıyordu. Bu bir kurmaca mıydı?" yazdı.

ABD liderinin paylaşımı çok tepki topladı.

Geçen hafta Buffalo'daki polis şiddeti ve sistematik ırkçılık karşıtı eylemlere katılan 75 yaşındaki barış aktivisti Gugino, polis tarafından itilerek düşürülmüştü. Kafası kanlı bir şekilde yerde yatan protestocunun yanından polis memurları geçip gitmişti. Olay anı kameraya alındı ve sosyal medya üzerinden milyonlarca kişiye ulaştı. Olayla ilgili olarak iki memur süresiz maaşsız izne çıkarıldı. Buffalo'da 57 memur, meslektaşlarının izne çıkarılmasını protesto etmek için acil durum ekibinden istifa etti.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.