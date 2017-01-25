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Dünya

Trump protestocuları, Beyaz Saray yakınlarındaki vince tırmanıp pankart astı

Trump, Kuzey Dakota petrol boru hattı ile Keystone XL petrol boru hattının hayata geçirilmesine dair kararı onaylamıştı

25 Ocak 2017 22:27

Greenpeace üyesi 7 kişi, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarını eleştirmek amacıyla Beyaz Saray yakınlarındaki bir vinçe tırmandı. ‘Direniş’ yazılı bir pankart açan eylemciler, Trump’ın çevre politikalarına yönelik eylem çağrısında bulundu.

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşen eylemle eşzamanlı olarak çevre örgütü Greenpeace’den yapılan açıklamada, “Ülkenin dört bir yanından protestocular eylemde ve Trump’ın çevre, toplum, ekonomi ve eğitim adaletine yönelik saldırılarına karşı direnişe, daha iyi bir Amerika için katkı koymaya çağırıyor” ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Trump'ın, aylar süren geniş katılımlı protestoların ardından durdurulan Kuzey Dakota petrol boru hattı ile Keystone XL petrol boru hattının hayata geçirilmesine dair kararı onaylamasının ardından ABD'de yüzlerce kişiyi sokağa dökülmüştü.

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