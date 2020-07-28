Trump: Portland ve Seattle'da protesto düzenleyenler gözü dönmüş, hasta insanlar; Biden seçilirse şehirler yanacak

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ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha sistematik ırkçılık ve polis şiddetine karşı organize edilen protestoları hedef alırken, Demokrat rakibi Joe Biden'ın seçilmesi durumunda "şehirlerin yanacağını" ifade etti.

Medyanın Portland ve Seattle'daki protestocuları "dışarıya turlamaya çıkmış güzel, tatlı ve masum insanlar" olarak göstermeye çalıştığını iddia eden Trump, "Aslında onlar hasta ve gözü dönmüş anarşist ve saldırganlar. Kolluk kuvvetlerimiz onları kolayca kontrol altına alır ancak o zaman da şehirlerimizi yok etmeye başlarlar" değerlendirmesinde bulundu.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda bir kez daha seçimleri kaybederse durumun kötüleşeceğini vurgulayan Trump, "solun kuklası" olarak nitelendirdiği Demokrat Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın seçilmesi durumunda "piyasaların çökeceğini ve şehirlerin yanacağını. ABD'nin hiç çekmediği acılar çekeceğini" savundu.

Trump, kısa süre içinde "virüsü yenip, altın çağa gideceklerini" söyledi.