Trump porno yıldızına sus payı ödendiğini kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın porno yıldızı Stormy Daniels ile ilgili skandalında yeni gelişmeler yaşandı. Başkan Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, avukatı Michael Cohen'in Daniels'la susması için bir anlaşma yapıldığını ve bu anlaşma doğrultusunda Daniels'e para ödendiğini kabul etti.

Stormy Daniels'in aralarında ilişki yaşandığı iddialarını "yanlış ve şantajcı suçlamalar" olarak nitelendiren Trump, bu anlaşmanın özel kişiler arasında yapıldığını ve Daniels'e ödenen paranın kaynağının kampanya bütçesi olmadığını söyledi. Ödemenin 2016 yılının Kasım ayında başkanlık seçim kampanyası sırasında yapıldığı tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili Fox News kanalına açıklama yapan Trump'ın yeni hukuk danışmanı Rudy Giuliani ise Trump'ın avukatı Cohen'in söz konusu 130 bin doları avukatlık bürosu üzerinden ödediğini, ardından da bu meblağın Trump tarafından Cohen'e geri ödendiğini ifade etti. Trump'ın Twiter hesabından yaptığı paylaşımlara göre, geri ödemeler aylık yapıldı.

Cohen geçen Şubat ayında parayı kendi cebinden ödediğini itiraf etmişti.

Beyaz Saray: Trump başta bilmiyordu

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, daha önceki açıklamalarında Trump'ın Daniels'e para ödendiğinden haberi olmadığını söylemişti. Beyaz Saray'dan yapılan yeni açıklamada ise Trump'ın "para ödendiğini baştan bilmediği, sonradan öğrendiği" belirtildi.

Avukat dinlendi mi?

Öte yandan Donald Trump'ın uzun yıllardır avukatlığını yapan Michael Cohen'in telefonlarının dinlendiği iddia edildi. NBC kanalının haberine göre, avukatın evi, ofisi ve kaldığı otellerdeki telefonları hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında dinlendi. Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmadı.

Gerçek adı Stephanie Clifford olan porno yıldızı Daniels, Donald Trump ile 2006 yılında kısa bir ilişki yaşadığını iddia etmişti. Trump söz konusu iddiaları reddediyor.

dpa,rtr/BÖ,GY

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