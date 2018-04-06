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Dünya

Trump: Porno yıldızına ödenen 130 bin dolardan haberim yok

“Bu soruyu avukatım Michael Cohen'e sorun”

06 Nisan 2018 04:21

Ali Küpeli

ABD Başkanı Donald Trump, kendisiyle bir dönem cinsel ilişki yaşadığını iddia eden Stormy Daniels lakaplı porno yıldızı Stephanie Clifford’a ödenen 130 bin dolardan haberi olmadığını söyledi. Konuyla alakalı ilk defa basına konuşan Başkan Trump, bir gazetecinin kendisine yönelttiği 'ödenen bu paradan haberi olup olmadığı sorusuna, paranın nereden geldiğini bilmediğini belirterek, “Bu soruyu avukatım Michael Cohen’e sorun.” şeklinde cevap verdi.

Clifford: Aramızdaki anlaşma geçersiz

Stephanie Clifford, 2006 yılında Trump’la cinsel ilişki yaşadığını, 2016 yılı başkanlık seçimlerinden önce Trump’ın avukatı Cohen’in kendisine bu ilişkinin gizli kalması için 130 bin dolar ödediği ve bir anlaşma imzalattığını açıklamıştı. Clifford, anlaşmada Trump’ın imzasının olmadığını, dolayısıyla anlaşmanın hükümsüz ve geçersiz olduğunu belirterek anlaşmanın iptali için Başkan’a dava açmıştı.

Trump’ın avukatı Cohen, iddiaları önce yalanlamış ancak daha sonra Clifford’a 130 bin doları kendi cebinden ödediğini itiraf etmişti. Cohen, şubat ayında New York Times gazetesine verdiği bir röportajda, Trump’ın ya da seçim kampanyasında çalışan herhangi birinin bu ödemeden haberdar olmadığını söylemişti. Cohen ayrıca Clifford’a yapılan ödemenin yasal olduğunu da belirtmişti.
 

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