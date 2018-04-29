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BBC Türkçe

Trump, porno yıldızı Stormy Daniels hakkında ilk defa konuştu

ABD Başkanı Trump, porno yıldızı Daniels ile ilgili olarak iki aydır süren sessizliğini bozdu. Gazetecilerin sorusu üzerine Trump, Daniels'a sus payı verildiğinden haberinin olmadığını söyledi. Daniels, 2006'da Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini, bu konu

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump, porno film yıldızı Stormy Daniels ile ilgili olarak iki aydır süren sessizliğini bozdu.

Başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump'a, 2016 yılında avukatlarının Daniels'a susması için bir ödeme yaptığına dair bilgisinin olup olmadığı soruldu.

Bu konuyla ilgili olarak ilk defa konuşan Trump'ın cevabı 'Hayır' oldu.

Amerikalı lider ayrıca, "Michael Cohen'a sormanız gerek. Benim avukatım olan kişi Michael. Michael'a sorun" dedi.

Daniels'ın avukatı Michael Avenatti ise Trump'ın bu sözlerinin ardından, "Trump'ın 130 bin dolar ödeme yapıldığına dair bir bilgisinin olmadığına dair sözlerinin doğru olup olmadığını çok merak ediyoruz. Tarihin bize gösterdiğine göre basını aldatmak başka bir şey, bunu yeminliyken yapmak başka bir şey" dedi.

Stormy Daniels, 2006 yılında Trump ile korumasız cinsel ilişkiye girdiğini öne sürüyor.

Melania Trump ile 2005 yılında evlenen Trump ise iddiaları "şiddetli bir dille yalanlıyor".

Daniels, Ekim 2016'da, başkanlık seçiminden hemen önce 130 bin dolar karşılığında, bu konuda sessiz kalması için bir anlaşma imzaladığını söylüyor.

Ancak ünlü porno yıldızı sözleşmenin Trump'ın imzalamaması nedeniyle "geçersiz" olduğunu savunuyor.

Trump'ın avukatı Michael Cohen, Daniels'a 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

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