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Ekonomi

Trump özel pilotunu havacılığın başına aday gösterdi

Tolga Özbek / İstanbul, 27 Şubat (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki sivil havacılığı kontrol eden ve düzenleyen Federal Havacılık Otoritesi (FAA) başkanlığına 29 yıldır pilotluğunu yapan John Dunkin’i aday gösterdi

27 Şubat 2018 14:08

Tolga Özbek / İstanbul, 27 Şubat (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki sivil havacılığı kontrol eden ve düzenleyen Federal Havacılık Otoritesi (FAA) başkanlığına 29 yıldır pilotluğunu yapan John Dunkin’i aday gösterdi. Adaylık iddiası, FAA tarafından onaylandı.

Trump’ın halen özel amaçlı kullandığı Boeing 757’sinin kaptan pilotluğunu yapan Dunkin, aynı zamanda uçuş şirketinin işletme başkanlığını da yapıyor. Havayolu geçmişi olan Dunkin, Trump’ın içi özel jet haline getirilen Boeing 757’sinde uçuyor.

Hava trafik sistemi özelleşecek

FAA\'nın şu anda uğraştığı önemli konuların başında ABD çapında hava trafik kontrolünün özelleştirilmesi var. Trump, geçtiğimiz yıl bu sistemi eleştirmiş, “Benim çok akıllı bir pilotum var, bu konularda neler yapılabileceğini çok iyi biliyor” diyerek John Dunkin’i önemli görevler için hazırladığını ima etmişti.

Şu anda FAA’in başında Dan Elwell  bulunuyor. Elwell, Obama tarafından atanan Michael Huerta\'nın Ocak ayında 5 yıllık görev süresinin bitmesinin ardından idarenin en üst düzey yetkilisi olarak 17 milyar dolarlık organizasyonu devraldı. Elwell daha önce Ulaştırma Bakanlığı ile Havacılık ve Uzay Sanayicileri Derneği’nde görev yaptı, 16 yıl Amerikan Havayolları’nda pilot olarak çalıştı.

John Dunkin, FAA başkanlığı için tek aday değil. Onun yanısıra Dan Elwell ve Cumhuriyetçi kongre üyesi Sam Graves’ın da başkanlık için yarışması bekleniyor. (Fotoğraf)

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