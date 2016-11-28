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Dünya
Deutsche Welle

Trump oyların yeniden sayılmasına kızdı

ABD'nin müstakbel başkanı Donald Trump Wisconsin'de oyların tekrar sayılmasına tepki gösterdi. Trump milyonlarca kişinin haksız yere oy kullandığını iddia etti.

28 Kasım 2016 13:20

Üç hafta önce yapılan ABD'deki başkanlık seçiminin sonucuyla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. Seçilmiş başkan Donald Trump milyonlarca kişinin hakkı olmadığı halde oy kullandığını, aksi takdirde seçimi çok daha büyük farkla kazanmış olacağını söyledi.

Trump bu iddiayı Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'ı az oy farkıyla geride bıraktığı Wisconsin eyaletinde oy ayrımının tekrarlanması üzerine ortaya attı. Wisconsin'deki oyların tekrar sayılmasını sağlayan Yeşillerin adayı Jill Stein, Trump'un az farkla kazandığı Pennsylvania ve Michigan eyaletlerinde de oy ayrımının tekrarlanmasını talep etti. Hillary Clinton'un ekibinden yapılan açıklamada, Stein'ın girişiminin desteklendiği ancak oylama sonucunda değişiklik olmasının beklenmediği belirtildi. Açıklamada, yapılan incelemelerde usulsüzlüğe rastlanmadığı için oyların yeniden sayılmasına gerek görülmediğine de yer verildi.

2 milyon fazla oy alması Clinton'a yetmedi

Başkanın dolaylı olarak seçildiği ABD'de son sözü Seçiciler Kurulu söylüyor. Her eyalet nüfusuna orantılı olarak seçiciler kuruluna belli sayıda delege gönderiyor. Delegeler oylarını eyaletlerindeki seçim sonucuna göre kullanıyorlar. Bir eyalette en fazla oyu alan aday eyaletin bütün delegelerini kazandığı için adaylar arasındaki oy farkı rol oynamıyor. 8 Kasım'daki seçimde Hillary Clinton, Trump'tan 2 milyon oy daha fazla almış ancak Cumhuriyetçiler Seçiciler Kuruluna daha fazla delege göndermeye hak kazanmışlardı.

Clinton Wisconsin, Michigan ve Pennsylvania'yı kazanmış olsaydı, seçiciler kurulundaki delege sayısı da Trump'ınkinden fazla olacaktı. Üç eyalette de oyların yeniden sayılması durumunda seçimden galip çıkabilmesi için Clinton'a 100 bin oy daha çıkması gerekiyor. Ancak sonucun bu şekilde düzeltileceğine uzmanlarca ihtimal verilmiyor.

Önce Jill Stein'ın oyları yeniden saydırtmasına tepki gösteren Trump hafta sonunda eleştirilerini Demokratlara yöneltti. Donald Trump sadece delege çoğunluğunu değil, aynı zamanda oy çoğunluğunu da açık farkla kazandığını iddia etti. Trump bu sözlerine haksız yere milyonlarca oy kullanıldığı şeklindeki iddiasını temel almakla birlikte herhangi bir kanıt sunmadı.

Bilgisayar mühendisleri tarafından Wisconsin eyaletindeki ‘oymatikler' hacker saldırılarına karşı iyi korunmadığı için bu bilgisayarların kullanılmasına Kaliforniya'da izin verilmediğini hatırlatıldı. Seçimin favorisi sayılan Hillary Clinton'a otomatik oylama yapılan seçim bölgelerinde oy pusulasının elle doldurulduğu bölgelere göre çok daha az oy çıkmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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