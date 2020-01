Trump, Oscar Ödül Töreni'nde de espiri konusu oldu

Talk Show sunucusu Jimmy Kimmel'ın monoloğuyla açılan Oscar Ödül Töreni'nde Hollywood yıldızları Trump karşıtı duruşlarını sergilemeye devam etti.

Özellikle Kimmel'ın Trump'la ilgili kinayeli espirileri Hollywood yıldızlarını kahkahaya boğdu.

Kimmel açılış konuşmasında, "Bu, şu anda bizden nefret eden 225 ülkedeki milyonlarca insan tarafından canlı izleniyor" dedi.

Kimmel, Donald Trump'a teşekkür etti. "Hatırlarsanız geçen yıl Oscarlar ırkçı gözüküyordu. Artık onun sayesinde görünmüyor" dedi.

Ünlü komedyen ayrıca Trump'ın kendisini açıkça eleştiren ünlü oyuncu Meryl Streep hakkında 'fazla abartılıyor' demesine atıfta bulunarak, "İlham vermeyen ve abartılan rollerin için teşekkürler" diyerek seyirciyi güldürdü.

Kimmel, İsveçli sinematograf Linus Sandgren ödülünü aldıktan sonra: "Linus, İsveç'te geçen hafta olanlarla ilgili üzgünüz. Umarım arkadaşların iyidir" dedi.

Kimmel, Trump'ın ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarına yönelttiği "yalan haber" suçlamalarına da gönderme yaptı.

"Eğer burada CNN'den, ya da L.A., New York Times'dan biri varsa, hatta içinde 'Times' (zamanları) geçen herhangi bir yerde çalışıyorsanız, 'orta çağ zamanları' bile olsa çıkmanızı isteyeceğim. Yalan haberlere hoşgörü göstermeyiz" dedi.

Yabancı dilde en iyi film ödülünü kazanan Asghar Farhadi törene katılmadı

Bir Ayrılık (A Seperation) filmiyle 2012 Oscar Ödül Töreni'nde en iyi yabancı film ödülünü kazanan İranlı yönetmen Asghar Farhadi, bu yıl da Satıcı (The Salesman) filmiyle aynı dalda ödül kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seyahat yasağını protesto eden Farhadi, ödül törenine katılmadı.

Dünyanın ilk kadın 'uzay turisti' Anusheh Ansari, Farhadi adına ödül konuşmasını okudu.

"Bu akşam sizinle olamadığım için üzgünüm. Orada olmamamın nedeni 7 ülkenin ABD'ye girişini yasaklayan insanlık dışı yasa ile saygısızlık edilen ülkemin insanlarına ve diğer 6 ülkenin insanlarına olan saygım. Dünyayı ABD ve düşmanları diye ikiye bölmek korku yaratıyor, bu da savaşın hain bir mazereti" dedi.

"Bir göçmen olarak, her türlü duvara karşıyım"

En iyi animasyon filmi ödülünü veren Meksikalı Gael Garcia Bernal de, Trump'ın Meksika'yla ABD sınırına bir duvar inşa etme planını eleştirdi.

"Aktörler göçmen işçilerdir. Dünyanın her yerine gideriz, aileleri inşa ederiz, hikâyeler kurarız, bölünmez bir hayatı inşa ederiz" diyen 2012 yapımı No filminin oyuncusu Bernal, "Bir Meksikalı, Latin Amerikalı, göçmen bir işçi ve insan olarak, bizi ayırmaya çalışan her türlü duvara karşıyım" dedi.