Trump, 'Oscar'lı Parazit filmini hedef aldı: Zaten Güney Kore ile ticaret problemimiz var, bir de üstüne ödül mü verdiler?

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ABD Başkanı Donald Trump, bu sene 'En İyi Film' Oscar'ını eve götüren Güney Kore yapımı 'Parazit' (Parasite) filmini ve 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü alan Brad Pitt'i hedef aldı.

Colorado eyaletindeki Broadmoor World Arena'da bir miting düzenleyen Trump, binlerce kişilik kalabalığa, "Akademi Ödülleri bu sene ne kadar kötüydü öyle değil mi?" diye sordu.

Kalabalığa Bong Joon Ho'nun büyük beğeni kazanan 'Parazit' filmini izleyip izlemediklerini soran ABD Başkanı, "Ödülü Güney Kore'den bir film kazandı. Bu nasıl is böyle? Ticaret konusunda Güney Kore'yle zaten yeterince problemimiz var. Bunun üstüne bir de yılın filmi ödülü mü verdiler? İyi miydi? Ben bilmiyorum" dedi. Korece çekilen ve başka ülkelerde İngilizce altyazıyla gösterilen filmin dağıtımcısı Neon ise Trump'a "(Trump'ın tepkisi) anlaşılabilir. Çünkü okuyamıyor" diye yanıt verdi.

Filmi izlemediğini itiraf eden Trump, " 'Rüzgar Gibi Geçti' günlerine dönebilir miyiz lütfen" dedi. 'Rüzgar Gibi Geçti' filmi 1940 yılında birçok Akademi Ödülü kazanmıştı.

'Parazit' filminin Kuzey Amerika'daki dağıtımcısı Neon, Trump'ın saldırılarından sonra, "Bunu anlayışla karşılıyoruz, o okuma bilmiyor" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

'Parazit', orijinal dili İngilizce olmayıp, 'En İyi Film' Oscar'ını kazanan ilk film olmuştu.

Trump, aktör Brad Pitt'i de hedef aldı. Pitt'in azil sürecini işaret ettiği, "Bana sahnede konuşmak için sadece 45 saniyem olduğunu söylediler. Bu süre, Senato'nun bu hafta John Bolton'a verdiği süreden 45 saniye daha fazla" ifadelerine yanıt veren Trump, "Onun hiç hayranı olmadım" dedi. Trump, Pitt'in Oscar Ödül Töreni'nde "sahneye çıkıp ukala ukala konuştuğunu" söyledi.