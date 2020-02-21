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Dünya

Trump, Oscar alan Parasite filmine salladı: Güney Kore'yle yeterince derdimiz var

Trump, 92. Oscar Ödül Töreni'ni topa tuttu

21 Şubat 2020 10:59

T24 Dış haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı son mitingde gündeminde Oscar vardı. Trump, Oscar tarihine geçen Güney Kore yapımı Parasite filmini topa tuttu ve "Güney Kore'yle yeterince problemimiz var" dedi. 

Colorado Springs kentinde bir mitingde konuşan Trump, 92. Oscar Ödül Töreni'ne tepki gösterdi. Mitingde bulunan vatandaşlara "Bu arada bu sene Akademi Ödülleri ne kadar kötüydü, izlediniz mi?" diyen Trump Güney Kore yapımı Parasite filminin ödülleri toplamasını topa tuttu. 

Trump, bir sunucunun sesini taklit ederek şunları söyledi: "Ve kazanan... Güney Kore'den bir film. Neydi bu şimdi? Güney Kore'yle ticarette yeteri kadar sorunumuz var. Bir de bunun üstüne yılın filmi ödülünü mü verdiler? İyi miydi? Bilmiyorum"

 

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